Az egészségügyi ellátás a mai naptól elindul, de természetesen nem olyan szinten, ahogy a járvány előtt. A háziorvosi ellátásnál telefonon kell bejelentkezni, 1 óra alatt legfeljebb 4 ember ellátása történhet meg. Akár személyes találkozóra is sor kerülhet, ha telefonon keresztül nem tujduk megoldani a panaszunkat. Ha ezen nem tudunk megjelenni, abban az esetben új időpontont kell kérni az orvostól. Ez érvényes az összes többi alapellátásra is. Ahol nem kell személyes megjelenés, ott továbbra is vegyünk igénybe a telefont például: igazolás, dokumentumok igénylése esetén éljünk ezzel a lehetőséggel.

Tartsuk be ezeket a szabályokat, ma még nem a régi, megszokott rendszer érvényes, hanem ez csak egy ellátás bővítés"

- hangsúlyozta Müller Cecília.

Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozás szabályai továbbra is élnek. 4677 esetben intézkedtek a rendőrök a hosszú hétvégén, 1319 esetben bírságoltak is. Karantén megszegése 33 esetben történt. 83 ügynél pedig közveszéllyel való fenyegetés - számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes.