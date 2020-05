Elkeseredésében a rajongókhoz fordult segítségért Jolly. A mulatós énekes ugyanis borzalmas álmatlansággal küzd. Nem csoda, hiszen eddig nagyon pörgős életet élt, éjszaka dolgozott, fellépésről fellépésre járt. Most pedig a semmittevéstől képtelen elaludni, ráadásul az is nyomasztja, hogy elveszítette megélhetését.

Sajnos érzi, hogy ez egyáltalán nincs jó hatással a szervezetére sem.

„A járvány miatt 180 fokos fordulat állt be az életemben, nem csoda, hogy nem jön álom a szememre. A rajongóimmal is megosztottam a problémámat, és sok jó javaslatot kaptam tőlük. Gyógyszert semmiképpen nem akarok szedni, az egészséges életmód híve vagyok, ezért a sportot választottam. Mivel eddig zárva voltak az edzőtermek, ezért a szabadban futok és gimnasztikázok. Ez vált be, ha alaposan lefárasztom magam, valamivel jobban tudok aludni" – mesélte a Blikknek.

Jolly már nagyon várja, hogy újra színpadra állhasson, borzasztóan hiányzik neki a közönség, elárulta rengeteg új dallal készül.

Addig is a közösségi oldalán énekel a rajongóknak, hogy lelket öntsön az emberekbe ezekben a nehéz időkben.