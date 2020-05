Liptai Claudia is nehezen viseli a bezártságot, ám igyekszik kihasználni ezt az időt, például elkezdte írni új könyvét. De sok energiát fordít Insta-rajongói szórakoztatására is, többek között vicces videót forgatott arról, hogyan éli meg a karantént. Ezenkívül egy régi szenvedélyének is hódolni kezdett: a sminkelésnek. Ennek eredményét láthattuk, amikor Marilyn Monroe-ként tündökölt egyik fotóján, most pedig egy újabb szexszimbólum bőrébe bújt, a hasonlóság elképesztő. Brigitte Bardot makeupot és frizurát készített magának, úgy tűnik, remek érzéke van a nagy átalakulásokhoz.