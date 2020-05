Sokan szeretik a tükörtojást, de feltehetően csak kevesen készítik el úgy ezt az ételt, ahogy a 20 éves orvostanhallgató. Michele Baldini csupán néhány éve kezdett el kísérletezni a tojással, mint művészeti elem és egyben alkotás.

A közel 120 ezres követőtáborral rendelkező oldalán hihetetlen műveket láthatunk tőle, amiből most mi is mutatunk egy kis ízelítőt. Ha van egy kis időd - amiből feltehetően most talán több is van, mint szeretnéd - próbáld ki te is!

