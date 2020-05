"Tart már ott a kapcsolatotok, hogy a házasságról beszéltek?"

-szegezték a kérdést Rebekának.

"Én nem is tudnék oilyan pasival együtt lenni, aki megveti a házasságot...Vele abszolút mindent meg tudunk beszélni, közös nevezőn vagyunk, és ugyanúgy képzeljük el a dolgokat. Nagyjából már be is lőttük, nyilván nem kategorikusan, nem írtuk be a naptárba, de van róla egy elképzelésünk..."

-mondta Rebeka, aki arra is válaszolt, mikor szeretne babát.

"Már most jöhetne... Akkor jöhetne, ha meglennének azok a feltételek, amik kellenek... Van egy görcsös ragaszkodásom ahhoz, hogy csak akkor jöjjön a baba, ha van egy lakás, és egy relatíve biztos munka. Ebből a munka az meg van, a lakás viszont nincs...Ha meg lenne ez a biztonság érzetem, akkor már jöhetne."