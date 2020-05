Az emberi agy maga a csoda, amely lehetővé teszi a gondolkodást, a látást, a hallást, a tapintást és a beszédet, de a szaglás és az ízlelés is agyi funkció, így nagyon fontos, hogy tökéletesen működjön, ehhez pedig vitaminokra, antioxidánsokra és ásványi anyagokra van szüksége.

Az agy a test irányítóközpontja, a központi idegrendszer része, amely fogadja, rendszerezi és tárolja a testet behálózó idegekből érkező információkat. Agyunk megfelelő működését vitaminokkal, antioxidánsokkal és ásványi anyagokkal támogathatjuk, amelyeket nem csak étrend-kiegészítőkkel, de különféle élelmiszerek fogyasztásával is bevihetünk a szervezetbe.



Vitaminok és antioxidánsok

B-vitaminok

A B-vitaminok kiemelten fontosak az agynak, hatásukat csoportosan, egymással együttműködve fejtik ki. A B-vitamincsalád vízben oldódó, azaz a felesleg a vizelettel együtt távozik a szervezetből, ezért fontos, hogy naponta pótolni kell őket. Szerencsére változatos étkezéssel könnyen bevihetőek, ám mivel a szervezet működésében fontos szerepet töltenek be, így az enyhe B-vitamin hiány is tüneteket okozhat.

Természetes B-vitamin források: aszalt gyümölcsök, barna rizs, borsó, bab, diófélék, gabonapehely, karfiol, korpás kenyér, máj, sertéshús,tojás, tej, sajtok.



E-vitamin

Az E-vitamin zsírban oldódó, antioxidáns hatású vitamin, amely javítja a teljesítményt, a memóriakapacitást és az idegrendszer általános állapotát. Az E-vitamin semlegesíti a sejtek szerkezetét károsító szabadgyököket, s így hozzájárul az idegsejtek megfelelő működéséhez.

Természetes E-vitamin források: bab, borsó, édesburgonya, gabonacsírák, máj, mazsola, növényi olajok (napraforgó-, olíva-, tökmag-, kukoricaolaj), olajos magvak, tojás, zöld leveles növények (pl. spenót)



C-vitamin

A C-vitamin szintén antioxidáns, amely azonban az E-vitaminnal ellentétben, vízben oldódik, a vizelettel kiürül, így érdemes minden nap fogyasztani olyan élelmiszereket, amelyek tartalmazzák. Hő hatására lebomlik, ezért nyers élelmiszerekből juthatunk hozzá.

Természetes C-vitamin források: a legtöbb zöldség és gyümölcs tartalmaz C-vitamint, de a csipkebogyónak, paprikának, fekete ribizlinek,petrezselyemnek, brokkolinak, epernek és a citrusféléknek kiemelkedően magas a C-vitamin tartalma.

Ásványi anyagok

Cink

A cink az agyalapi mirigy optimális működéséhez elengedhetetlen nyomelem, hiánya következtében csökkenhet az agyban az idegi ingerületátvivők (neurotranszmitterek) termelődése valamint hangulatingadozást, ingerlékenységet, depressziót és étvágytalanságot okozhat.

Természetes cinkforrások: borsó, búzacsíra, búzakorpa, brazil dió, dió, csirkehús, csicseriborsó, garnélarák, kagylók, mogyoró, parmezán, szardínia, tojás, tej.



Kalcium

A kalcium szerepet játszik az idegek és izmok ingerületvezetésében, hiányával a kis ingerekre is hevesebb lesz a reakció, de memóriazavart és depressziót is okozhat.

Természetes kalciumforrások: a tejtermékeknek (tej, sajt, joghurt, túró) kiemelten magas a kalciumtartalmuk, de a szardínia-, lazac-, makrélakonzervek is jó források az apró, ehető csontok, szálkák miatt.



Magnézium

A magnézium elengedhetetlen az idegrendszer sejtjeinek működéséhez, javítja a rövid- és hosszú távú memóriát, sőt nyugtató hatással is rendelkezik.

Természetes magnéziumforrások: alma, borsó, bab, citrom, füge, kakaó, mángold, olajos magvak, spenót.



Vas

A vas fontos szerepet tölt be a neurotranszmitterek (agyi ingerületátvivő anyagok) szintézisében, hiánya pedig összefüggésbe hozható a kisgyermekeknél előforduló koncentrációs, memória- és tanulási zavarokkal, valamint a kamaszoknál megfigyelhető hangulatingadozásokkal.

Természetes vasforrások: a felszívódást tekintve az állati eredetű élelmiszerekben található vas jobban felszívódik, ilyenek a különféle húsok, a máj és egyéb belsőségek, de tartalmaz vasat a borsó, bab, csicseriborsó, káposzta, lencse, spenót is.