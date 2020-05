Liptai Klaudia kiskutyája egyik pillanatról a másikra lett rosszul, megállás nélkül hányt és azt hitték el fog pusztulni.

"Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a kutya nagyon furán néz ki, mintha vizes lenne és dörgölni kezdte az orrát a fűbe. Mondtam Pankának, nézze meg, mi lehet, mire a lányom azt mondta: Jézusom ennek a kutyának rántott hús szaga van. Akkor már biztos voltam benne, hogy valamit csinált a szemetessel. Hátrarohantam a garázsba – mert ott tartjuk a szemetest – és akkor egyből tiszta lett, hogy a kutya beszlopált 1 liter rántott húsos fáradt olajat, hozzá evett egy kis krumplipürét és erős paprikát" – mesélte a műsorvezet a videóban.

Nagyon rossz állapotba került, Rubi sugárban hányta ki az olajat. Már vagy négyszer hányt, amikor felhívtam az állatorvost, aki azt mondta, hogy még várjunk egy kicsit, de ha rosszabb lesz a helyzet, vigyük be hozzá. Vártunk és közben megvacsoráztunk. Na, ekkor történt a következő baki" - árulta el Clau, A kutyus lába is megsérült ugyanis. "Hatalmas vonyítást hallottam, majd megláttam, hogy a kutyának lóg a jobb hátsó lába. Panka lányom elkezdett sírni, miközben azt kiabálta, hogy a Rubi meg fog halni, én el akartam fordítani a fejem ijedtembe, de aztán felhívtuk az orvost. A doki még ott tartott, hogy a kisállat hányt, így furán jött ki, hogy most azért hívjuk, mert feltételezhetően eltört a lába. A lényeg, hogy a lába pár perccel később magától megjavult, de a hányás miatt be kellett vinni a rendelőbe. Éjjel kettőig infúziózták, már jól van és remélem, hogy megtanulta a leckét" - tette hozzá. .