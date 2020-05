Három hónapja nem mozdul ki otthonából a Korda házaspár, Gyuri bevallotta a karantén kezdete óta nem vett fel inget, csak most, hogy bejelentkeztek az RTL Klub reggeli műsorába. Kiderült, az énekes rengeteget biciklizik, ami szemmel láthatóan nagyon jót tesz neki.

Arról is beszéltek, már megvannak az új időpontok a fellépéseikre, ám Klárika bevallotta, fél a koncertezéstől. Egyelőre nem látják, hogyan is lesz, hiszen most egy darabig nem érintkezhetnek a rajongókkal, például nem lehet majd közös fotókat készíteni velük.

A házaspár már arra is gondolt, online is adhatnának koncertet, hiszen a feltételek megvannak hozzá