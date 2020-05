Nem sokkal a válásuk után Brad Pitt elég kemény dolgokat nyilatkozott Jennifer Anistonról. Szerencsére azonban a sármos híresség képes beismerni a tévedéseit - talán ennek köszönhető, hogy a két világsztár ma is jó kapcsolatot ápolnak. Brad ugyanis vette a bátorságot és bocsánatot kért exnejétől - írja a Mirror.

"A '90-es években nem csináltam mást, csak menekültem önmagam és a hírnevem elől. De persze ezt is meguntam. Kezdtem rosszul lenni attól, ahogy döglök a kanapén, füves cigivel a kezemben, bujdokolva a világ elől. Szánalmas voltam, és annak is éreztem magam. Vártam egy érdekes filmre, ami egy érdekes karakter életéről szólt - de azt nem vettem észre, hogy az én életem akkoriban egyáltalán nem volt érdekes. Azt hiszem, a házasságom is közrejátszott ebben. Tettettem valamilyennek a házasságom, amilyen nem is volt" - mondta akkor Brad a Parade Magazinnak.

Persze a bocsánatkérésig el kellett telnie pár évnek, mert egy ideig egyáltalán nem érezte magát rosszul a kijelentései miatt. Sőt, úgy gondolta, az a fontos, hogy végre megtalálta Angie-t, akivel végre családot alapíthatnak.