Németh Lajos csodás környezetben, egy nyári lakban töltheti a karantént, ahol kert is van. Mostanra azonban már úgy érzi, elég volt. Unokái mindössze húsz méterre laknak tőle, mégis csak telefonon beszélhetnek hónapok óta, amit nagyon nehezen visel.

"Nem érzem magam börtönben, de már jó lenne nem arra gondolni, hogy ez a szemét, láthatatlan ellenség közöttünk van, és nincs ellenszer. Nem tudok ellene harcolni, padlóra tesz hamarosan. Balázs fiaméknál két unokám van, de csak telefonon beszélünk, pedig húsz méterre van egymástól a két ház" – mondta a Borsnak.

Lánya és családja Finnországban él, Fanni unokája most érettségizett, már a repülőjegyet is megvették, hogy kimenjenek a ballagására, de ez is meghiúsult. Így nem csoda, ha az időjósban már erős indulatok dúlnak.

"Ezt a vírust én azonnal megölném, amint meglátnám. Gyilkos ösztönt hozott ki belőlem. Ideges leszek, amint szóba kerül" – vallotta be Németh Lajos.