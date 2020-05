Az énekesnő úgy véli, hatalmas meglepetés lesz, így azt, hogy mikor és hol kéri meg a kezét kedvese, Mikus Áron szobrász, nem tudja. Abban viszont biztos, hogy varászlatos esküvőt szeretne és már tervezgeti is.

Áron már az első fél évünkben azt mondta, hogy szeretné, ha én lennék a felesége, úgyhogy az, hogy valamikor egybekelünk, magától értetődő volt mindig is. Most pedig az élet úgy hozta, hogy a gyermekünk is ott lehet majd. De azt, hogy Áron mikor és hogyan kéri meg a kezemet, meglepetés számomra is, gyűrű még nincs az ujjamon" - nyilatkozta a Borsnak.

Gigi a lánykérést ugyan nem tudja elképzelni, de az esküvőről határozott elképzelései vannak.

„Fontos számomra, hogy a szeretteim mellettem legyenek a nagy napon, és abból kiindulva, hogy a szülinapomon, szűk körben 128-an gyűlünk össze, ez nem egy kis lagzi lesz. És ez csak az én részem, ehhez jön Áron családja, barátai, úgyhogy akárhogy számolom, biztos, hogy minimum kétszáz fős esküvőnk lesz. (..)

A legjobban egy romantikus, tengerparti esküvőre vágynék, de akkor nem lehetne ott mindenki, úgyhogy erről letettem. Tatán gondolkodom, mert közel is van, és egyszerűen gyönyörű kis város. Persze mindez a jövő nyár zenéje" - a végén pedig azt is hozzátette, hogy a járványtől függetlenül sem idén szerettek volna egybekelni, ugyanis nem gömbölyödő pocakkal szeretné kimondani a boldogító igent.