A válást követő időszak minden esetben a gyász. El kell gyászolni egy házasságot, a közösen eltöltött időt, élményeket, szokásokat. Rengeteg időt kell szánni a gyerekekre, hiszen számukra a legnehezebb szüleik válását megélni, és hozzászokni az újonnan kialakult helyzethez, életritmushoz. Ám, előbb-utóbb új párra lelünk, és elérkezik a pillanat, amikor bemutatjuk a gyerekeknek. Ehhez nyújtunk most némi segítséget.

Mikor történjen?

Nem kell éveket várni, de mindenképp fontos, hogy az új kapcsolat szilárd legyen. Kell, hogy érezzük a másik fél vágyát is gyermekeink megismerésére. Meséljünk neki róluk, beszélgessünk arról, hogy miként fog részt venni a kis család életében. Fontos, hogy ne érezze kényszernek a gyerekeinkkel való megismerkedést, hagyjunk időt számára is. Tisztázzuk a szülői és a partneri szerepeket, a szabályokat. Ez természetesen helyzettől függhet, a legjobb, ha közösen alakítjuk ki új párunkkal: ő mennyiben szeretne részt venni a gyerekek életében, mi mennyire engedjük a nevelésben való részvételét, milyen szerepre áll készen, milyen hosszú távú tervei vannak?

A szülők közti lojalitás válság elkerülése elsődleges szempont, tehát semmi esetre sem érdemes pótapaként, pótanyaként gondolni az új párunkra.

Hogyan történjen?

Először, amennyiben erre nyitott a volt férj, feleség, neki mondjuk el, hogy van egy párkapcsolatunk, ami arra a szintre jutott, hogy a gyerekeknek is bemutatnánk – akár egy közös találkozást is szervezhetünk. Utána meséljünk róla a gyerekeknek is, kérdezzünk rá, hogy szeretnék-e megismerni. Senkit se dobjunk egyből a mély vízbe, hagyjunk teret és némi időt az információk feldolgozására, a kérdések megfogalmazására. Válaszoljunk mindig őszintén és nyíltan.

A találkozás legideálisabb kereteit mindenki maga tudja megítélni, érdemes azonban otthon tölteni az első pár órát, hiszen úgy zavartalanul és nyugodtan ismerkedhetnek egymással. Az új párunk nem szülői minőségben lép gyermekeink életébe, de elengedhetetlen, hogy érdeklődően forduljon feléjük, továbbá próbáljon kialakítani velük valamilyen kapcsolatot. Ez történhet beszélgetéssel, közös játékkal, programokkal. A „jópofizást" és az erőltetett stílust a gyerekek egyből megérzik, épp ezért maradjon természetes és nyitott. Nem kell erőltetni sem az ölelést, sem a puszit, a gyerekek jelzik, ha készen állnak rá.

Abban, hogy biztonságban érezzék magukat új párunk társaságában, nagy szerepünk van nekünk is. Ne stresszeljünk, csak élvezzük, hogy a számunkra legfontosabb emberekkel lehetünk. Kedvességgel, megértéssel, elérhetőséggel reagáljunk gyerekeink jelzéseire.

6 pont, amit szem előtt kell tartanunk!

Remo H. Largo és Monika Czernin: Válás után boldog gyerek? - Hogy kiegyensúlyozott felnőttek legyenek című könyvükben így foglalják össze az új partner bemutatásának leglényegesebb pontjait:

1. A szülői és partneri szerepet nem szabad összekeverni.

2. A felnőttek, valamint a felnőttek és a gyerekek közti kapcsolatok is mindig közös élményeken alapulnak, ezért kiépülésükhöz időre és türelemre van szükség.

3. A következő három kapcsolati területet nem egyidejűleg, hanem apránként kellene kiépíteni:

partnerkapcsolat az anya és a barátja, illetve az apa és a barátnője között

az új partner kapcsolata a gyerekekkel

az új partner kapcsolata a rokonokkal

4. Az új partnernek lehetőleg tartózkodnia kell a gyerekek nevelésétől

5. Ha a gyerekek jól érzik magukat, és a szükségleteik kellőképpen ki vannak elégítve, akkor a szülő új partnerében nem látnak vetélytársat vagy fenyegetést.

6. A gyerekek akkor bizonytalanodnak el a társkapcsolat miatt, és akkor reagálnak rá ellenségesen, ha

nem éreznek elegendő biztonságot és figyelmet az anyjuk (apjuk) részéről

ha az új partner nem akar velük bizalomra épülő kapcsolatba bocsátkozni.

Ebben az időszakban még fontosabb, hogy gyerekeink érezzék, ők az elsők az életünkben, a szívünkben betöltött helyüket soha senki sem fenyegetheti. Ne érezzünk lelkiismeret-furdalást azért, mert újra szeretünk valakit, hiszen a szülő boldogsága mindig pozitívan hat a gyerekekre is!