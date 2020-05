Az ismert jósnő, Müller Rózsa szerint korai az öröm az ifjú pár, Demcsák Zsuzsa és Krishan számára. Alig egy éve házasodott össze a magyar műsorvezetőnő és indiai szerelme, de vannak, akik szerint nem lesz hosszú életű a kapcsolatuk. Müller Rózsa a Sorry! Magazinnak jósolt a sztárpár jövőjéről:

A kivetett kártyákból egyértelműen látszik, hogy már az idén összeomlik a kapcsolatuk, és néhány év múlva szét is mennek majd. Ez a házasság halálra van ítélve! Zsuzsa nem tartott ki az első férje mellett sem, akitől két gyereke van, egyszerűen azért, mert nem tudott alkalmazkodni a szabályokhoz. Valószínűleg az új férjével is éppen ez fog éket verni közéjük. A távol-keleti országokban a férfi megy elöl, nem a nő hordja a nadrágot a párkapcsolatokban. Krishan mindent úgy csinál, ahogyan a felesége mondja. Ez azonban egy idő után terhes lesz a számára, sőt az indiai család sem fogja jó szemmel nézni ezt a helyzetet. Fontos megjegyezni, hogy még így sem Krisan fog kihátrálni a kapcsolatból, Zsuzsa adja majd ki a férje útját" - mesélte Müller Rózsa a Sorry! Magazinnak.