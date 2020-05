A mindig tökéletes fotókat posztoló Kylie Jenner most olyat tett, amit eddig még nem láthattunk tőle. A fiatal anyuka megmutatta mellén lévő striáit, amivel kivívta a követői tiszteletét.

A Kardashian-Jenner család köztudottan nem veti meg a plasztikai beavatkozásokat. Ám Kylie Jenner most megmutatta, így sem tökéletes senki sem, és nem kell szégyellni a kisebb-nagyobb hibákat. A sztár legújabb fotóján ugyanis ezúttal nem a melleit akarta kidobni, hanem megmutatta, hogy bizony neki is vannak striái. A közel 180 milliós követőtábora kitörő örömmel fogadta a Kylie-tól szokatlan képet, és nagyon hálásak neki. Többen megköszönték a fotót, hiszen a sztár ezzel sokat segített, hogy elfogadják önmagukat a hibákkal együtt is.