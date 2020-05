Görög Zita az Instagramján számolt be arról, hogy nagyon le volt terhelve az elmúlt időszakban. Hozzátette, most már kezd magáhoztérni.

"Annyira terhelt volt az elmúlt 2 hetünk, hogy most térek magamhoz. Jó picit egyedül a teraszon. Új napirend, picit több felelősség a gyerekeknek és nekünk is jut pár perc bambulás. Az elején nekik akartuk nagyon megkönnyiteni a helyzetet és megválaszolni minden kérdésük, kioldani a mélyen bujkáló félelmeiket. Alkalmazkodni, online tanulni, barátok és hobbi nélkül élni hirtelen, óriási változás. Annyira rájuk koncentráltam, hogy elfelejtkeztem magamról, magunkról. A 7 hét környékén olyan fáradt lettem, hogy már az alvás sem segített. Megálltunk és megnéztük mit lehetne másképp. Nem a főzés, nem a gyerekek, nem a bezártság miatt kellett. Magam miatt. Semmi nem hiányzik, ha őszinte akarok lenni. Egy mozi, vagy egy vacsi kettesben persze beleférne, de valójában mindenkit tehermentesiteni akartam és kimerültem. Most jobban figyelnek rám. És jól esik" - kezdte posztját Zita.