1. Rihanna

A kilencszeres Grammy-díjas barbadosi énekesnő mindössze 17 éves volt, mikor belecsöppent a zeneiparba és kétesélyes volt, hogy mennyire tud elevickélni a sztárság nyílt tengerén. Szerencsére azonban a tehetsége, karakán személyisége és a csapata révén stabil pozíciót alakított ki magának a legnevesebb zenészek között, amelyet azóta is tart. Bizonyára a fényűzés mellett rengeteg munka és stressz van emögött, bár ez a szexi énekesnőn egyáltalán nem látszik.

Pedig történt vele egy-két olyan dolog élete során, amely okot adott volna arra, hogy ráncosodni kezdjen, netán meg is őszüljön: ilyen például a Chris Brownnal folytatott tragikus végkimenetelű kapcsolata, vagy az édesapjával való szintén kritikán aluli viszonya. Ám ezek valahogy mégsem hagytak nyomot az arcán. Igaz, a fiatal szépség feküdt már kés alatt, de nem fiatalító beavatkozáson vett részt, "csupán" az orrát akarta kisebbre faragni. Egyesek azt mondják, 32 évesen a 17 éves önmagára hasonlítani nem akkora dolog, sokkal inkább az a kérdés, hogy 50 évesen mennyire fog hasonlítani a mostani önmagára? Erre majd akkor visszatérünk.

2. Kanye West

A huszonegyszeres Grammy-díjas amerikai rapper életében szintén voltak már komoly magasságok és mélységek. A híres előadó már egész fiatalon megtalálta az útját, és nem csak rapperként, hanem lemezproducerként, filmrendezőként és divattervezőként is letett néhány dolgot az asztalra. A nagy sikerek mellett azonban bajból is kijárt: 2002-ben majdnem meghalt egy autóbalesetben, ezt a megrázó élményt pedig szintén a zenén keresztül dolgozta fel.

Később depresszióban is szenvedett, amelyen Kim Kardashian nem sokat segített azzal, hogy lépten-nyomon megalázta Westet. Nem lehet egyszerű egy olyan családban élni, mint a Kardashianék, akiknél a kipukkadt fenékimplantátumok, a napról-napra nagyobb cicik és szájak a legkomolyabbnak számító problémák. Kész csoda, hogy Kanye West 42 évesen nem 62-nek néz ki. Vajon mi lehet a titka?

3. Mila Kunis

A szexi szépségnek valószínűleg nem csak a genetikája jó, hanem az életét is jól alakította. Ashton Kutcher szerelme ugyanis harmonikus, boldog párkapcsolatban él, két gyönyörű és egészséges gyermek édesanyja - és akárhányszor lekapják őket, mindig boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik.

Nem sokban változott az első komoly filmes szerepéhez képest. A Kifutó a semmibe című filmben Angelina Jolie fiatalkori énjét alakította - nem is akárhogy. Az 1998-as produkcióhoz képest nem sokat változott a megjelenése, pedig akkor még csak 21 éves volt. Szépségéhez bizonyára az is hozzátartozik, hogy semmiféle balhé vagy botrány nem fűződik a nevéhez. Valószínűleg így még idős korában is bomba formában lesz.

+1. Jennifer Aniston

A világhírű színésznő tipikusan az a karakter, aki minél idősebb, annál jobban néz ki. Bizonyára ez annak is köszönhető, hogy az idő haladásával egyre inkább megismerte önmagát, és már tudja, mi az, ami igazán jól áll neki - de amire mi gondolunk, az nem csak a stílusára, hanem az egész megjelenésére vonatkozik.

A mosolya, a vonásai mintha nem sokat változtak volna az elmúlt 20-30 évben. Pedig neki is bőven kijárt hullámvasútból az életben, gondoljunk csak a Brad Pitt - Angelina Jolie páros okozta fájó sebekre. Az 51 éves szépség születésnapja alkalmából egy igen dögös fotósorozatot csináltatott magáról, ezeken tökéletesen látszik, mennyire fantasztikusan fest. A Jóbarátok sztárja többször is azt nyilatkozta, hogy semmi esetre sem fog plasztikáztatni, nem akar fiatalabbnak tűnni a koránál, mert ő így érzi jól magát a bőrében. Ám egy orvos azt állítja, Aniston azért jóban van a botoxszal.