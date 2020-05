Tyson még a könyvében is írt a mulatós bokszolóról, akivel 1984-ben Finnországban megküzdött. Az akkor még csak 18 éves bokszlegenda amatőrként pontozással 3-2-re nyert Bunyós Pityuval szemben. Az énekes azonban most újra felvenné a kesztyűt, hogy visszavágjon Tysonnak.„Első meccse vélhetően Holyfield ellen lesz, de utána több európai országba is ellátogat majd. Azon dolgozunk, hogy Budapestre is eljöjjön. Helyszínnek a Papp László Sportarénát tudom elképzelni„ – mondta a Borsnak.

Két éve találkoztak is egymással Bécsben, és váltottak néhány szót. Bunyós Pityu a költségekkel is tisztában van, elmondása szerint Evander Holyfield évekkel ezelőtt 150 ezer dollárért (49 millió forint) vállalta volna, hogy eljön, míg Riddick Bowe 50 ezerért (16 millió forint). Szerinte Tyson esetében is hasonló összegre lehet számítani.

„Plusz egy első osztályú repülőjegyre, és egy fényűző szállodai szobára van még szükség. A fő cél úgyis a jótékonykodás, szegény gyerekeket támogatnánk a bevételből„ – mondta a mulatós bokszoló, aki már megkezdte a felkészülést az összecsapásra, és megszerezte Tyson menedzsmentjének a telefonszámát is.