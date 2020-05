Varga Ferinek ideje sincs most a zenéléssel foglalkozni, mert elmondása szerint annyit dolgozik, hogy alig bírja. Az énekes ugyanis már rögtön a járvány kezdetén úgy döntött, hogy asztalosként fog tevékenykedni, hiszen ez a szakma amúgy is közel áll hozzá, ő készítette gyerekeinek a szobabútorokat is. De házfelújítást is vállal!

„Nagy szerelmem az asztalos szakma, amikor kiderült, hogy nincs több rendezvény, azonnal elkezdtem. De mindent elvállalok. A technikus kollégámmal, akivel fellépni járunk, elvállaltunk egy házfelújítást burkolással. Üres ház, mindenki külön kocsival megy, maszkban dolgozunk. Minden átrendeződött. Arra, hogy lemezeket készítsünk, énekeljünk az interneten, nincs idő. Annyit melózom, hogy alig bírom" - mondta a Ripostnak.

Tóth Vera ujjáról sem esik le a karikagyűrű, mert kétkezi munkát kell végeznie. Az énekesnő felszolgálónak állt párja palkonyai éttermében teljes munkaidőben.

„Aki látni akarja, hogy töröm össze magam egy tálca borospohárral, vagy azt szeretné, hogy főzzek neki kávét vagy azt, hogy kitöltsek egy finom pezsgőt egy jó (párom és általam készített) házi ravioli, vagy isteni kovásztésztás pizza mellé, jöjjön hozzánk..." - írta Vera az Instagramján.



Détár Enikő többször hangoztatta, hogy ha kell takarít, autót mos, füvet nyír. Nem csak a szája járt, el is kezdett dolgozni árufeltöltőként egy üzletben.

"Elkezdtem gondolkodni, hogyha ez két vagy három hónapnál tovább tart, esetleg jön egy újabb hullám, akkor nem eret akarok vágni, megpróbálok nem segélyért rohanni, hanem mi az, amit én ennyi idősen el tudok végezni„ – nyilatkozott a színésznő.

Lajsz András Pécsett nyitott éttermet, ahol most beállt alkalmazottai közé dolgozni. Ingyenes ételosztásba kezdtek, illetve az ételfutári feladatokat is maga a koktélkirály végezi most.

„Nem állítom, hogy könnyű a helyzetem, minden lehetséges módon próbálok fent maradni. Én magam is beálltam a saját éttermemben futárnak, ételt szállítok ki. Ingyenessé tettük a házhoz szállítást is, hogy minél inkább megmaradjon a forgalmunk" - mondta Lajsz András.