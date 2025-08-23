A felfrissülés után jön a pokoli hőség — A jövő héten újra izzadni fogunk

Azt hitted, vége a nyárnak, már csomagolhatod is össze a medencét és cserélheted le a ruhatárad? Korai volt az öröm vagy az üröm, az időjárás megint megmutatja, hogy tud még meglepetéseket okozni.

A felfrissülés után újabb kánikulával sokkol az időjárás

Forrás: Shutterstock

A HungaroMet előrejelzései szerint, a Lukas ciklon távozásával újabb melegedésre kell számítanunk. A hétvége kissé felhős, mégis napos, kellemesen meleg időjárása után a jövő hét közepére újra a pokol legforróbb bugyraiban találjuk magunkat.

A hét eleji fokozatos melegedés következtében szerdán a hőmérő higanyszála elérheti a 33 Celsius fokot is, de nem áll meg itt, csütörtökön még melegebb, pénteken pedig már újra pokoli hőség tombol majd, 36 fok körüli hőmérséklettel.

Az előrejelzések szerint azonban az augusztus végi kánikula után újabb hidegfrontra van kilátás.