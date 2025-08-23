Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A felfrissülés után jön a pokoli hőség — A jövő héten újra izzadni fogunk

kánikula nyár hőség
2025.08.23.
Az utóbbi napok időjárását a Lukas ciklon határozta meg, amely enyhülést és frissülést hozott. Az időjárás azonban augusztus végén is épp olyan változékony, amilyen egész nyáron volt. A Lukasszal együtt szép lassan a kellemesen meleg hőmérséklet is távozik, és visszatér a pokoli hőség.

Azt hitted, vége a nyárnak, már csomagolhatod is össze a medencét és cserélheted le a ruhatárad? Korai volt az öröm vagy az üröm, az időjárás megint megmutatja, hogy tud még meglepetéseket okozni.

A felfrissülés után újabb kánikulával sokkol az időjárás
Forrás: Shutterstock

A HungaroMet előrejelzései szerint, a Lukas ciklon távozásával újabb melegedésre kell számítanunk. A hétvége kissé felhős, mégis napos, kellemesen meleg időjárása után a jövő hét közepére újra a pokol legforróbb bugyraiban találjuk magunkat. 

A hét eleji fokozatos melegedés következtében szerdán a hőmérő higanyszála elérheti a 33 Celsius fokot is, de nem áll meg itt, csütörtökön még melegebb, pénteken pedig már újra pokoli hőség tombol majd, 36 fok körüli hőmérséklettel.

Az előrejelzések szerint azonban az augusztus végi kánikula után újabb hidegfrontra van kilátás.

