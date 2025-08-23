Vezető szakember figyelmeztet: ijesztő, új mentális betegségeket váltanak ki egészséges emberekből az AI chatbotok

Mustafa Suleyman, a Microsoft vezető szakembere az X-re írt megdöbbentő bejegyzéseiben azt taglalja, hogy egyre több jelentés érkezik az AI használatával kapcsolatos téveszmékről. A mesterséges intelligencia chatborokkal való beszélgetések során egyre több ember hiszi azt, hogy a csevegőrobotok élnek, vagy szuperemberi képességekkel rendelkeznek.
„A téveszmékről, az AI-pszichózisról és az egészségtelen ragaszkodásról szóló jelentések száma folyamatosan növekszik, és ez nem csak a mentális egészségügyi problémákkal már eleve veszélyeztetett emberekre korlátozódik” – írta a szakember a bejegyzésében.
Az „AI-pszichózis” kifejezés nem elismert diagnózis, de olyan esetek leírására használják, amikor az emberek a chatbotok hosszabb ideig tartó használata után elveszítik a kapcsolatot a valósággal. Egyesek meg vannak győződve arról, hogy a rendszereknek vannak érzelmeik vagy szándékaik; mások azt állítják, hogy rejtett funkciókat fedeztek fel, vagy akár rendkívüli képességeket is megszereztek.
A jelenséget „látszólag tudatos mesterséges intelligenciának” nevezte – egy illúziónak, amely azért jön létre, mert a rendszerek olyan meggyőzően utánozzák a tudatosság jeleit, hogy az emberek összetévesztik azokat a valódi tudattal.
„Nincs öntudata, de annak jeleit olyan meggyőzően másolja, hogy megkülönböztethetetlen attól, amit te és én tudatosságnak gondolunk. A mai technológiával már képes erre. És ez veszélyes” — állítja az AI-guru.
Bár hangsúlyozta, hogy „ma még nincs bizonyíték az AI tudatosságára”, Suleyman figyelmeztetett, hogy a percepció önmagában is hatalmas erővel bír: „Ha az emberek tudatosnak érzékelik, akkor azt a érzékelést valóságnak fogják tekinteni. Még ha az AI öntudata önmagában nem is valós, a társadalmi hatások az biztosan azok” — figyelmeztetett.
Figyelmeztetése azt követően érkezett, hogy néhány közismert ember a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szokatlan élményeiről számolt be.
Travis Kalanick, az Uber korábbi vezérigazgatója nemrégiben például azt állította, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések olyan irányba terelték, amit ő a kvantumfizika áttörésének tartott, és megközelítését a „vibe coding”-hoz hasonlította.
De hétköznapi emberek is beszámoltak arról, hogyan befolyásolta őket az AI. Egy skót férfi a BBC-nek elmondta, hogy meggyőződése lett, hogy több millió fontos kártérítés küszöbén áll, miután a ChatGPT látszólag támogatta a jogtalan elbocsátására irányuló ügyét, megerősítve a meggyőződését, ahelyett, hogy megkérdőjelezné azokat.
Suleyman egyértelmű határokat sürgetett, és arra szólította fel az AI- fejlesztő vállalatokat, hogy ne próbálják azt sugallni, hogy a rendszereik tudatosak, és biztosítsák, hogy maga a technológia ne sugalljon mást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.