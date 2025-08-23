Vezető szakember figyelmeztet: ijesztő, új mentális betegségeket váltanak ki egészséges emberekből az AI chatbotok

Mustafa Suleyman, a Microsoft vezető szakembere az X-re írt megdöbbentő bejegyzéseiben azt taglalja, hogy egyre több jelentés érkezik az AI használatával kapcsolatos téveszmékről. A mesterséges intelligencia chatborokkal való beszélgetések során egyre több ember hiszi azt, hogy a csevegőrobotok élnek, vagy szuperemberi képességekkel rendelkeznek.

Az AI-pszichózis gyre gyakoribb probléma

Forrás: Shutterstock

Az AI-pszichózis hivatalosan nem létező betegség, de egyre gyakoribb a szakember szerint

„A téveszmékről, az AI-pszichózisról és az egészségtelen ragaszkodásról szóló jelentések száma folyamatosan növekszik, és ez nem csak a mentális egészségügyi problémákkal már eleve veszélyeztetett emberekre korlátozódik” – írta a szakember a bejegyzésében.

Az „AI-pszichózis” kifejezés nem elismert diagnózis, de olyan esetek leírására használják, amikor az emberek a chatbotok hosszabb ideig tartó használata után elveszítik a kapcsolatot a valósággal. Egyesek meg vannak győződve arról, hogy a rendszereknek vannak érzelmeik vagy szándékaik; mások azt állítják, hogy rejtett funkciókat fedeztek fel, vagy akár rendkívüli képességeket is megszereztek.

A jelenséget „látszólag tudatos mesterséges intelligenciának” nevezte – egy illúziónak, amely azért jön létre, mert a rendszerek olyan meggyőzően utánozzák a tudatosság jeleit, hogy az emberek összetévesztik azokat a valódi tudattal.

„Nincs öntudata, de annak jeleit olyan meggyőzően másolja, hogy megkülönböztethetetlen attól, amit te és én tudatosságnak gondolunk. A mai technológiával már képes erre. És ez veszélyes” — állítja az AI-guru.

Bár hangsúlyozta, hogy „ma még nincs bizonyíték az AI tudatosságára”, Suleyman figyelmeztetett, hogy a percepció önmagában is hatalmas erővel bír: „Ha az emberek tudatosnak érzékelik, akkor azt a érzékelést valóságnak fogják tekinteni. Még ha az AI öntudata önmagában nem is valós, a társadalmi hatások az biztosan azok” — figyelmeztetett.

Figyelmeztetése azt követően érkezett, hogy néhány közismert ember a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szokatlan élményeiről számolt be.