Diana hercegnéről akar dokumentumfilmet forgatni Harry és Meghan — Vajon mit szól ehhez a királyi család?

Simon Péter
2025.08.23.
A sussexi hercegi pár nemrég jelentette be, hogy meghosszabbította a Netflix-szerződését. A hosszú listán, amelyen a műsorterveik szerepelnek, egy a néhai Diana hercegnéről szóló dokumentumfilm is ott van. Vajon mit szól Harry herceg és Meghan Markle terveihez a királyi család?

Harry herceg és Meghan Markle a múlt héten jelentette be, hogy az Archewell Productions, a közösen alapított alapított produkciós cégük meghosszabbította kreatív partnerségét a Netflix streaming platformmal. Kiderült, hogy „többéves, elsőbbségi megállapodás született az összes film- és televíziós projektjükre vonatkozóan”.

Meghan Markle és Harry herceg
Meghan Markle és Harry herceg Diana hercegnéről forgatna dokumentumfilmet
Harry herceg és Meghan Markle Diana halálának évfordulójára készülhet

A The Sun szerint Harry herceg fontolgatja, hogy Diana hercegnéről szóló dokumentumfilmet készít, amely egybe esne anyja halálának 30. évfordulójával, amely 2027-ben lesz. Egy forrás szerint: „Ha Harry meg akarja csinálni, akkor a Netflix azonnal lecsap rá.” A lap úgy tudja, hogy Harry máshol is dolgozhat egy Dianával kapcsolatos projekten, „szerepelhet vagy közreműködhet” egy az elhunyt édesanyjáról készülő filmben.

Egy biztos, a Netflix számít a sussexiekre. A tartalomigazgató, Bela Bajaria elmondta: „Harry és Meghan befolyásos hangok, akiknek történetei mindenhol megérintik a közönséget. A munkájukra adott reakciók magukért beszélnek – a Harry és Meghan bensőséges betekintést engedett a nézőknek a magánéletükbe, és gyorsan az egyik legnézettebb dokumentumfilm-sorozatunkká vált”.

Ha igazak a hírek, nagy valószínűséggel a tervekhez a királyi családnak is lesz néhány szava. Bár befolyásuk nincs a Netflix és Harry közös munkáira, véleményt bármikor nyilváníthatnak. 

