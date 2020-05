Az elmúlt időszakban több híresség felemelte a szavát a környezetvédelem és fenntarthatóság mellett, sőt ennek érdekében komoly lépéseket is tettek.

Talán meglepő lehet, de az egyik legelhivatottabb környezetvédő híresség Bruce Willis. Róla ugyan sokaknak az Armageddon című film jut eszébe, amelyben önfeláldozó tettével menti meg a Földet, de nem csak a mozivásznon mutatta meg ezt az oldalát, hanem a mindennapokban is sokat tesz annak érdekében, hogy Földünk a következő generációk számára is élhető maradjon. Akárcsak a mozivásznon a való életben is bolygónk megmentése mellett kötelezte el magát.

A hollywoodi világsztár, a legutóbbi HELL-es forgatásán például előre megszabta, hogy az ásványvíz nem lehet PET palackban. Ráadásul a stábtagok örömmel követték a példáját. Bruce fontosnak tartja, hogy egyre kevesebb PET palack terhelje a Földet, azt mondja, hogy már néhány apró, egyszerű, de ésszerű változtatással véget vethetünk a műanyag okozta károknak. Különösen azért szeretné erre felhívni a figyelmet, mert a PET palackok újrahasznosítása egyelőre nem megoldott.Bízunk benne, hogy a környezetvédő hírességek követői nemcsak az interneten, hanem a mindennapokban is példaként tekintenek rájuk, és valóban „követők" lesznek.