Chilében, útja végén a youtubert a helyi hatóságok nem engedték leszállni az óceánjáróról, így hetekre a hajón ragadt és csak San Diegóban tudta megszakítani utazását. Később sajnos kiderült, hogy az utasok között volt egy koronavírussal fertőzött is, aki bele is halt a fertőzésbe. Szécsi László is elkapta a betegséget. Többek között erről is mesélt az Ozone TV-nek.