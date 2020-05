Norman Baker, Kelet-Sussex korábbi liberális demokrata képviselője egy tanulmány segítségével összeszámolta, hogy Harry herceg és Meghan Markle 44 millió fontot azaz 18 milliárd forintnál is nagyobb összeget költött már el brit adófizetők pénzéből.

Baker szerint Meghan és Harry neve és becsült vagyona majdnem 8 milliárd forintnak megfelelő összeget tesz ki, azonban úgy tűnik ez sem elég nekik, hogy fenntartsák luxus életszínvonalukat - írja a Bors.

A hercegi pár az esküvő után több mint félmilliárd adóforintért renoválták új otthonukat, a Kensington-palotát, ahonnan aztán viszonylag hamar elköltöztek és a királynő felajánlására a Frogmore Cottage-ba tették át a székhelyüket. Amit már 900 millió forintnál is többért újítottak fel a kedvükért és ugyan a pár felajánlotta, hogy a felújítás költségeit, illetve a bérleti díjat visszafizetik Angliának, az általuk megállapított havi törlesztőrészlettel az ország megközelítőleg 25 év alatt kapná vissza azt, amit rájuk költött.

A képviselő hozzátette azt is, hogy Meghannak több mint 230 millió forint értékű ékszergyűjteménye van, amivel még a néhai Diana hercegnőn is túltesz. Valamint a hírek szerint Károly herceg is támogatogatja a fiatal párt évente 900 millióval, ami szintén a brit államkasszából származik.