Bár a színek az év legmelegebb időszakában mindig is trendinek számítottak, van néhány árnyalat, amit jobb, ha még nyár előtt beszerzel. Mutatjuk a szezonális trendszíneket!

Tüzes pirosSokan óckodnak a piros színű darabok viselésétől, pedig a piros az egyik legenergikusabb, és nem utolsó sorban legtrendibb szín. Nem nyúlhatsz mellé egy piros felsővel, vagy cipővel, de ha merészebb vagy, bátran válassz piros farmernadrágot, egy dologra azonban figyelj: a kevesebb néha több. Ha például egy piros felsőt választasz, érdemes hozzá sötétebb színű nadrágot vagy szoknyát húzni, a lábbelidben azonban visszaköszönhet a domináns szín. Ha úgy érzed, túl feltűnő a piros, kísérletezz vele óvatosan, és kezdetben válassz színes kiegészítőket. Hidd el, ez a szín a legegyszerűbb outfitet is élettel tölti meg!

NapsárgaHa tavasz, vagy nyár, akkor sárga. Magától értetődő, hogy a napsárga idén is a legmenőbb színek közé tartozik, és bár viselésétől garantáltan jobb lesz a hangulatod, nem árt néhány dolgot szem előtt tartani. Az egyik, hogyha világos a bőröd, nem feltétlenül jó választás ez a szín, a sárga ugyanis kissé sápaszt, a másik pedig, hogy a bogarak legalább annyira kedvelik a sárgát, mint mi emberek. Sárgát hordani ennek ellenére is erősen javallott, ez a szín a mosoly, a napfény és a boldogság jelképe. A sárga tunikák, overálok legalább annyira trendik, mint a sárga kiegészítők: egy sárga cipővel a leguncsibb outfitedet is izgalmassá varázsolhatod!

ZöldIdén a zöld szinte minden árnyalata hódít. Trendi a lime, a menta, a halvány olíva és az erdőzöld is, de a terepzölddel sem nyúlhatsz mellé. Ha biztosra akarsz menni, válassz egy felnőttes árnyalatú snidlingzöld ruhadarabot és élvezd, ahogy minden szem rád szegeződik. Jó választás lehet egy ebből a színből készült egyberuha, egy tunika, vagy egy nadrág, ami egy egyszerű fehér vagy fekete trikóval is jól mutat. A zöld egyébként az egyik legjótékonyabb hatású szín, mivel a természetességet és a megújulást szimbolizálja.

KékBátran viseld a kéket, hiszen ez a szín a nyugalom szimbóluma. Felidézi a kék eget, a tenger, az óceán színét, így nyáron különösen jó választás. Mivel a kék hideg árnyalat, a kánikulában is jól jöhet: ha divatos akarsz lenni, 2020 nyarán keresd a babakék ruhadarabokat. A farmer mindig divatos, de idén ebből az örökdarabból is érdemes koptatott denim árnyalatút választani, ami sokkal ízlésesebb, mint maga a farmer. A klasszikus kék ebben az évben is divatos: kifinomult, elegáns, és szinte mindenhez passzol, ráadásul bármivel kombinálod, mindennek ad egy leheletnyi eleganciát.

FehérA fehér színű ruhák szinte sosem mennek ki a divatból. 2020-ban a matt, a krémfehér tónusú és a csipke ruhák különösen trendinek számítanak, utóbbi egy egyszerű farmer shortot is feldob és elegánssá tesz.

A fent említett színek mellett idén nyáron hódít még a narancssárga, a sáfrány sárga, a fahéj barna, a korallpink és a szőlőkompót szín is, utóbbi valahol félúton van a világos rózsaszín és a lila között.