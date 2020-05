A modell Instagram oldalán közölte rajongóival a hírt, hogy azért kellett koronavírus-tesztet csináltatnia, mert műtét vár rá. Aggodalomra azonban semmi ok, csupán arról van szó, hogy a dögös sztár megszabadul műmelleitől tíz év után.

Elmondta, szeretne hason aludni, és olyan ruhákat hordani, ami a saját mérete.

„Szerettem őket évekig, de most túlvagyok rajtuk. Szeretnék becipzározni egy ruhát magamon végre a saját méretemben, és kényelmesen hason aludni. Szóval ne aggódjatok, minden rendben! Továbbra is lesznek melleim, csak színtiszta zsírból." – írta Instagram oldalán Chrissy.