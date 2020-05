Rozina elmesélte: a koronavírus-járvány kezdetén ő nem tartózkodott az országban, hanem Peruban volt, ezért számára nagyon rizikós és kalandos volt ez az időszak. Elmondása szerint édesanyja, Kánya Kata is nagyon rosszul viselte a történteket, hiszen végtelenül aggódott a lányáért:

"Édesanyám főleg azért aggódott, hogy újra viszont láthat-e egyáltalán, esetleg időközben kitör-e a polgárháború, vagy megtámadják-e a turistákat. Azt, hogy már itthon voltam a hatósági karanténban, és dőlt össze körülöttem a világ, még mindig jobban viselte, mint azt, hogy kint a dzsungel mélyén küzdök a hazajutásért" - meséli a híresség.

A hazaérkezését követően már csillapodtak a kedélyek, Kata is megnyugodott, sőt, saját magáról is gondoskodott. Még ideje korán leköltözött a Balatonra, hogy a kritikus időszakot nyugalomban tölthesse, innen végezte a munkáját is:

"Nagyon leleményes, nem nyugszik, most online tart párkereső tanácsadást. Sokan most jöttek rá, hogy mennyire egyedül vannak és magányosak" - mondta Rozina a HOT! Magazinnak.