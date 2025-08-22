Óriási botrány! 32 milliárdot költött szerelmére a divatkirálynő, de kiderült, a férfi kettős életet élt

A Net-a-Porter brit luxusdivat-webáruház alapítója azt állítja, 14 éves kapcsolatuk során több mint 95 millió dollárt, azaz 32 milliárd forintot költött közös ingatlanokra, nyaralásokra és Torstensson üzleti vállalkozásainak támogatására. Dame Natalie Massenet azt állítja, kiadásait a férfi ígéreteire alapozta, aki azt mondta, a jövőben megtéríti neki a ráfordításokat. Ehelyett azonban a svéd vállalkozó folyamatosan átverte, és végül el is hagyta őt és közös gyermeküket.

Dame Natalie Massenet és egykori párja, Erik Torstensson 2019-ben

Forrás: Getty Images

Natalie Massenet párja: „Hazug, alkoholista és szexfüggő vagyok”

A bírósági dokumentumok szerint idén májusban robbant a bomba, amikor Torstensson bevallotta Natalie Massenetnek, hogy „hazug, drogfüggő, alkoholista és szexfüggő”. A keresetben szereplő állítások szerint a férfi évek óta kettős életet élt, amelynek során prostituáltakat fizetett, kokaint fogyasztott, és több fiatalabb nővel tartott fenn viszonyt – egyes esetekben olyanokkal is, akiket Massenet személyesen ismert.

Az üzletasszony ügyvédei szerint Erik Torstensson a kapcsolat elején, még 2009-ben, amikor semmije sem volt, céltudatosan közelítette meg Massenet-t. A kereset úgy fogalmaz: a férfi „elcsábította”, hogy befolyásos körökbe férkőzzön, majd az ő tőkéjét és társadalmi pozícióját használta fel arra, hogy saját karrierjét és vagyonát építse - írja a Daily Mail.

Massenet ügyvédjei szerint a kapcsolat során kialakult egy hallgatólagos megállapodás: a nő fedezi a közös élet költségeit, ingatlanvásárlásokat és Torstensson üzleti befektetéseit, cserébe pedig osztoznak a haszonon. Ehelyett azonban, amikor az első bevételek megérkeztek, Torstensson inkább magángépekre és drága műalkotásokra költötte a pénzt, hogy lenyűgözze az elit társaságokat.

A kereset részletei szerint Torstenssonnak csak a külsőségek számítottak, arra vágyott, hogy a társadalomban erősnek és befolyásosnak tartsák. Bár Massenet – aki a brit divatipar egyik legbefolyásosabb nője – alapvetően visszafogott életet él, Smart autóval közlekedik és rendszeresen turistaosztályon repül, partnere ráerőltette a fényűző életmódot, amelyet végső soron az ő vagyonából finanszíroztak.