Pszichotikus élmény a horror szelmeseinek: a Nosferatu sorozat egyenesen vérfagyasztó

A gótikus horror új hulláma megérkezett, és most nem kétórás vámpirfilmes moziélményre hív, hanem több epizódon keresztül adagolja a hidegrázást. A Nosferatu 2024-es filmadaptációja a hónap eleje elérhető a SkyShowtime-on. Lily-Rose Depp egy démoni megszállottságtól szenvedő nőt alakít, Bill Skarsgård pedig a vámpírokat újradefiniáló Count Orlokként tűnik fel a képernyőn.

A Nosferatu színdarab plakátja

Forrás: Shutterstock

Drakulából Nosferatu

Az eredeti Nosferatu (1922) F. W. Murnau némafilmje máig a horrorfilmek egyik legsötétebb és legikonikusabb alapköve. Bram Stoker Drakulájának engedély nélküli adaptációjaként született, de saját jogán vált legendává: a vámpírmítosz a német expresszionizmus torz árnyjátékaival és dermesztő vizualitásával olvad egybe. Max Schreck Orlok grófja nem sármos éjszakai ragadozó, hanem élő rémálom – patkányfogú, pókmozgású lény, aki úgy kúszik elő a sötétből, mintha maga lenne a pestis. A film nem csupán a vámpírtörténetek megkerülhetetlen darabja, hanem a némafilmes horror félelmetesen hatásos csúcsteljesítménye.

Nosferatu felkel a koporsójából és nem hagy aludni

Ha azt hitted, hogy a vámpírfilm már lerágott csont, a Nosferatu sorozat bebizonyítja: a gótikus horror műfaja sok évi aszályos időszak után újra képes volt friss vért szívni magába. Robert Eggers rendezése lassú, hipnotikus és vizuálisan letaglózó – mintha egy sötét erdőbe sétálnál bele, amiből nincs visszaút. Igazán pszichotikus és klausztrofób élmény a horror szerelmeseinek.

A Nosferatu rebootja 2024-ben készült el Robert Eggers rendezésében. A film méltó feltámasztása lett az eredeti filmnek, egy hamisítatlan, vérrel írt szerelmeslevél a gótikus horror rajongóihoz. Az 50 milliós büdzséből készült film több mint 181 millió dollárnyi lét szívott ki a világ mozilátogatóiból, mint egy vérszomjas vámpír az ártatlan falusi menyecskéből. A szakma sem maradt közömbös: négy Oscar-jelölés (operatőri munka, jelmez, látvány, smink/haj), egy rakás BAFTA-plecsni mellett a kritikusok is el voltak ajulva a film hipnotikus képeitől és a hideglelős atmoszférától. Lily-Rose Depp és Bill Skarsgård játéka felejthetetlen volt. Csoda, ha úgy döntöttek, hogy jó lenne, ha sorozat is készülne belőle?