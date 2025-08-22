Pszichotikus élmény a horror szelmeseinek: a Nosferatu sorozat egyenesen vérfagyasztó

A gótikus horror új hulláma megérkezett, és most nem kétórás vámpirfilmes moziélményre hív, hanem több epizódon keresztül adagolja a hidegrázást. A Nosferatu 2024-es filmadaptációja a hónap eleje elérhető a SkyShowtime-on. Lily-Rose Depp egy démoni megszállottságtól szenvedő nőt alakít, Bill Skarsgård pedig a vámpírokat újradefiniáló Count Orlokként tűnik fel a képernyőn.
Az eredeti Nosferatu (1922) F. W. Murnau némafilmje máig a horrorfilmek egyik legsötétebb és legikonikusabb alapköve. Bram Stoker Drakulájának engedély nélküli adaptációjaként született, de saját jogán vált legendává: a vámpírmítosz a német expresszionizmus torz árnyjátékaival és dermesztő vizualitásával olvad egybe. Max Schreck Orlok grófja nem sármos éjszakai ragadozó, hanem élő rémálom – patkányfogú, pókmozgású lény, aki úgy kúszik elő a sötétből, mintha maga lenne a pestis. A film nem csupán a vámpírtörténetek megkerülhetetlen darabja, hanem a némafilmes horror félelmetesen hatásos csúcsteljesítménye.
Ha azt hitted, hogy a vámpírfilm már lerágott csont, a Nosferatu sorozat bebizonyítja: a gótikus horror műfaja sok évi aszályos időszak után újra képes volt friss vért szívni magába. Robert Eggers rendezése lassú, hipnotikus és vizuálisan letaglózó – mintha egy sötét erdőbe sétálnál bele, amiből nincs visszaút. Igazán pszichotikus és klausztrofób élmény a horror szerelmeseinek.
A Nosferatu rebootja 2024-ben készült el Robert Eggers rendezésében. A film méltó feltámasztása lett az eredeti filmnek, egy hamisítatlan, vérrel írt szerelmeslevél a gótikus horror rajongóihoz. Az 50 milliós büdzséből készült film több mint 181 millió dollárnyi lét szívott ki a világ mozilátogatóiból, mint egy vérszomjas vámpír az ártatlan falusi menyecskéből. A szakma sem maradt közömbös: négy Oscar-jelölés (operatőri munka, jelmez, látvány, smink/haj), egy rakás BAFTA-plecsni mellett a kritikusok is el voltak ajulva a film hipnotikus képeitől és a hideglelős atmoszférától. Lily-Rose Depp és Bill Skarsgård játéka felejthetetlen volt. Csoda, ha úgy döntöttek, hogy jó lenne, ha sorozat is készülne belőle?
A misztikus filmszériában Lily-Rose Depp játssza Ellen Huttert, a fiatal nőt, akinek a pszichéje darabokra esik a film 133 perce alatt. Depp a szerephez Isabelle Adjani ikonikus Poseszszió-beli játékát vette alapul – és tényleg érezni a párhuzamokat. Ellen fizikailag szenved, és Depp ezt úgy adja elő, hogy már attól is zihálni kezdesz, ha csak ránézel a képernyőre. A házasság, a magány, az önazonosság – mind háttérbe húzódnak az igazi ellenfél, a megszállottság mögött lappangó démoni erő mellett.
Ha Gary Oldman volt a romantikus Drakula, akkor Skarsgård egyenesen az anti-Drakula. Count Orlokként megidézi a némafilmes Max Schreck hátborzongató árnyfiguráját, de modern írtózattal injekciózza tele. A modern Count Orlok meglepően hűen idézi az 1922-es eredeti, hátborziongató figuráját, de Skarsgård megjelenése inkább egy „démon természetessége”. A játékát nézve mintha a félelem levakarhatatlan pókhálóként ragasztana székbe.
A 2024-es Nosferatu film nem egy könnyen fogyasztható darab, bizony megfekszi az ember gyomrát. A lassan építkező pszichodráma, a nyomasztóan szép képi világ és a mesterien időzített csendek együtt olyan feszült, fullasztó atmoszférát teremtenek, hogy a néző szinte észrevétlenül válik részévé a rettegésnek. Itt nem az események sodrása visz előre, hanem az élmény maga – az a nyugtalanító érzés, ami még a villany felkapcsolása után is velünk marad.
