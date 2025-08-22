Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 22., péntek Menyhért, Mirjam

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fesztivál

Sushi, kolbász, 24 órás szobaszervíz: ezek voltak a SZIN fellépőinek legfurcsább kívánságai

fesztivál SZIN Szeged
Life.hu
2025.08.22.
Augusztus 27-én indul Szegeden a Coca-Cola SZIN, az utolsó alkalom a nyáron, hogy a magyar kedvencek mellett nemzetközi sztárokat is lássunk hazai fesztiválon. És így az utolsó alkalom arra is, hogy titkokat tudjunk meg a sztárfellépőkről, például, hogy miket kértek az öltözőjükbe, vagy mit szeretnének a szállodájukban.

Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman, Alan Walker vagy Giorgia Angiuli – olyan sztárok, akik hosszan sorolják a fesztivál szervezőinek, miket szeretnének az öltözőjükbe, milyen étel kerülhet az asztalra, mit várnak el a szállodától, hogyan nézzen ki a színpad és természetesen arról is írnak, milyen technikai feltételek szükségesek számukra, hogy tökéletes legyen a fellépésük. A nagy sztárok azonban sokszor olyan dolgokat is beírnak az úgynevezett riderekbe, amik vagy teljesen feleslegesek, vagy teljesíthetetlenek. A Coca-Cola SZIN ridereit végigfutva most bepillantást nyerhetünk, miket kérnek a nemzetközi sztárok a nagy nyárzáró fesztiválra.

Augusztus 27-én indul Szegeden a Coca-Cola SZIN

No Alcohol

Van olyan fellépő, aki vastag betűkkel írta be a riderbe, hogy semmiféle alkohol nem lehet az öltözőben és a környékén. Azonban az első sorokban leszögezi, hogy legyen szeletelt kolbász és sajt, egyéni adagokban kiporciózva, habos vajjal és kenyérrel. Aztán tovább sorolja, hogy kér zöldségtálat és gyümölcsöket, valamint szénsavas ásványvizet, hozzá papírpoharat. A listán még van nedves törlőkendő és hagyományos szalvéta. Aztán ott van a kérések közt, hogy legyen három fekete filctoll és hat darab A4-es lap is az öltözőben. A fő étkezéssel kapcsolatban azonban eléggé engedékenyek: sushitekercs vagy pizza, vagy valami más – írják.

Manuka méz és gumicukor

Persze van, aki nem ennyire visszafogott, igaz nagyobb stábbal is érkezik, így külön kívánsága van a frontembernek, a háttérénekeseknek, a személyzetnek. Ezek közt pedig szépszámmal szerepelnek kívánságok, így például az egyik főfellépő kér - sok más mellett - Grey Goose vodkát, Hendrick’s gint (mindkettő több fellépőnél visszatérő elem) és vagy 20 üveg üdítőt. Kér továbbá manuka mézet, egy nagy darab friss gyömbért, biológiailag lebomló szívószálakat, fogkefét és fogkrémet, valamint vattakorongot is.
A csapat többi tagja is felsorolt sok mindent. Ők például jobban szeretik a Mount Gay rumot, valamint a fehér és vörösborokat. Számtalan ásványvíz, üdítő és gyümölcslevek is állnak a listán, és itt is feltűnik a gyömbér, valamint a manuka méz. Aztán hosszan sorolják a különböző gyümölcsöket, de nem maradhat le az asztalról a sós-balzsamecetes burgonyacsipsz vagy a szója-balzsamecet ízesítésű borsóchips. És egy zacskó Jelly Babies gumicukor.

24 órás szobaszervíz, 24 órás edzőterem

A szállodában a nemdohányzó szobákat preferálják a sztárok, de kérik, hogy egyik szoba se legyen lift közelében. Viszont legyen ingyenes wi-fi, 24 órás szobaszervíz és jó, ha éjjel-nappal nyitva van az edzőterem.

Óriási botrány! 32 milliárdot költött szerelmére a divatkirálynő, de kiderült, a férfi kettős életet élt

A divatvilág egyik legnagyobb alakja, Dame Natalie Massenet bombát robbantott. Keresetet nyújtott be a Los Angeles-i bíróságra, amelyben volt élettársát, Erik Torstenssont vádolja azzal, hogy éveken át kettős életet élt. A dokumentumok szerint a férfi szex- és drogfüggő volt, prostituáltakat bérelt, és többször is megcsalta, miközben Massenet vagyonából tartotta fenn fényűző életmódját.

Mihalik Enikő Horvátországban meztelenkedett: a nyílt utcán mutatta meg pucér testét - FOTÓ

A világhírű magyar modell ismét bebizonyította, hogy nem fél a merész pózoktól.Mihalik Enikő Horvátországban dobta le a textilt.

21 évesen anya lett a Stranger Things sztárja: Millie Bobby Brown az örökbefogadás mellett döntött

A színésznő és a férje, Jake Bongiovi örökbe fogadtak egy kislányt. Az örömteli hírről Millie Bobby Brown az Instagram-oldalán számolt be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu