Berki Krisztián életébe szinte berobban Mazsi, akit két éve feleségül is vett, méghozzá a legnagyobb titokban.

Szerelmük azóta is láthatóan erős, rengeteg időt töltenek együtt. Mazsi egyébként férje kislányát, Natkót is imádja. Ez a fajta belső béka és nyugalom késztette Berkit arra, hogy virtuális tollat ragadjon, és megírja érzéseit, amihez igen érdekes fotókat mellékelt: