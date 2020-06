Nincs két egyforma ember, így két teljesen egyforma test sem. Azt azonban érdemes szem előtt tartani, milyen az alap alkatod, és melyek azok a fazonok, amik jobban passzolnak az adottságaidhoz, bár van, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Alma alkat

Az alma (vagy kör) alkatú lányoknak karakteres a válla, nagyobb a melle, a derékvonaluk kevésbé erősebb, a hasuk pedig nagyobb. Az alma alkatúak felsőteste teltebb, a lábuk viszont formás és általában vékony, így ez alapján érdemes fürdőruhát választani.

Ha ezeket a mondatokat olvasva magadra ismertél, érdemes olyan fürdőruhát választanod, ami a dekoltázsod hangsúlyozza, például egy nyakba kötős háromszög alakú darabot, ami személyiségedtől függően lehet egyszínű vagy mintás is. Az alma alkatúaknak jól állhat a tankini is, de az egybe fürdőruha is mélyebb mellkivágással, hiszen ezt viselve a lábak és a mellek vannak fókuszban.

Homokóra alkat

A homokóra alkatúak lehetnek egészen karcsú, de telt alkatúak is. Az ilyen alkatú hölgyeknél a mellek, a derékvonal és a csípő gyönyörű homokóra alakot formáznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a derékrész a legkarcsúbb, a popsi és a csípő pedig gömbölyűbb. Ezt a testalkatot tartják a legnőiesebbnek, talán nem véletlenül.A homokóra alkatnál mindenképp érdemes hangsúlyossá tenni a vékony derekat, de szinte az összes fazon jó választás lehet ezzel a formával. A bandeau (pántnélküli) melltartó egy egyszerű, megkötős vagy sima alsóval tökéletes választás lehet, de ha bevállalósabb vagy, választhatsz egyrészes, oldalt kivágott darabokat is, amik még hangsúlyosabbá teszik a derekat.

Háromszög /körte alkatA körte alkatú nőknél a csípő, a fenék, és a comb sokkal hangsúlyosabb, mint a felsőtest. Az egyik leghíresebb körte alkatú híresség J.Lo, akit nők milliói irigyelnek adottságai miatt.Ha körte alkatod van, akkor az alsótested a hangsúlyosabb, épp ezért ideális olyan fürdőruhát választani, ami felülre vonzza a tekinteteket. Jó választás lehet egy szimpla fekete bugyi, és egy színes, vagy fényes felső. Ha széles a csípőd, érdemes szélesebb, magasabb derekú bugyit választani, de ha az egyberészes darabokat részesíted előnyben, az sem probléma: válassz olyat, aminek a mellrészénél díszítés vagy behúzás van, így arra a tájékra kerül a hangsúly. Tévhit, hogy a megkötős bikini nem ajánlott a körte alkatúaknak.

Téglalap alkatA téglalap alkatúaknak nem domináns sem a válla, sem a csípője, sem a derékvonala. Bár ez az alkat kissé fiús, hiszen nincsenek olyan domborulatok, mint a homokóra alkatnál, nem szabad elkeseredni: a csípőt és a hasat könnyedén ki lehet emelni.A megkötős fazon a csípőt és a lapos hasat is jól kiemeli, a harsány, színes, mintás darabok pedig nagyon nőiesek, így ezeket viselve rögtön elterelődik a hangsúly a kissé fiús alkatról. A felsőket tekintve felejtsd el az egyszerű pántnélküli, bandeau darabokat, amik lenyomják a mellet: válassz inkább fodrosat, ami optikailag növeli is kicsit a keblek méretét.

Alaktól függetlenül a legfontosabb, hogy jól érezd magad a bőrödben, és olyan fürdőruhát válassz, ami igazán passzol a személyiségedhez, és amiben igazán komfortosan és magabiztosnak érzed magad!

Most pedig következzen néhány általános infó, amit érdemes tudni a megfelelő fürdőruha kiválasztása előtt: