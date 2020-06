Jó stressz és rossz stresszA stressz voltaképpen egy szükséges állapot, egyfajta riadó, ami még hasznunkra is válhat, hiszen ebben az állapotban megemelkedik az adrenalinszint és a pulzus, valamint sokkal éberebbé válunk. Lássuk be, hogy ez mind a korábbi időkben – amikor az őseinknek el kellett futnia a vadállatok vagy az ellenség elől -, mind pedig manapság – vizsgák alkalmával, munkahelyen – hasznunkra válhat, ugyanis növelheti a teljesítőképességünket fizikailag és szellemileg egyaránt.



A rövid ideig tartó stresszhelyzet, tehát olyan, mint egy katalizátor, ám ha beleragadunk és állandó szereplőjévé válik a mindennapjainknak, akkor bizony testi és lelki károkat is okozhat, hiszen a szervezet számára nagyon megterhelő, ha minden nap készenléti állapotban, pattanásig feszült húrként kell ellátnia a feladatait.



A hosszan tartó stressz számos tünetet produkálhat: szédülést, fejfájást, szívdobogást, verejtékezést, bélpanaszokat, különféle izom és ízületi fájdalmakat, szív- és érrendszeri betegségeket, de akár emlékezetzavart, depressziót, sőt daganatos megbetegedést is.

Mit (t)ehetünk ellene?Számos stresszkezelő módszer létezik a meditációtól kezdve a különféle mozgásformákon át a modern terápiákig, ám akár az étkezésünk is hatásos segítőtársunk lehet a stressz elleni küzdelemben. Bizonyos tápanyagok és az ezeket tartalmazó ételek ugyanis közvetlenül csökkentik a stressz káros hatásait és általánosan javítják a közérzetünket.



A stressz leküzdésében fontos vitaminokA megfelelő vitaminbevitel elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet kiegyensúlyozottan működjön, egyes fajtái pedig kifejezetten jó hatással vannak ránk, ha épp stresszes időszakot élünk.



B-vitaminok: ez a vitamincsalád nagyban hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez, így a stresszhelyzetek által kiváltott tüneteket is hatékonyan enyhíti.

B-vitaminban gazdag élelmiszerek pl.:barna rizs, élesztő, tejtermékek, lencse és egyéb hüvelyesek, friss zöldségek, tengeri herkentyűk, sovány húsok, tojás, aszalt gyümölcsök, dió- és mogyorófélék.



C-vitamin: a C-vitamin jelenléte csökkenti a vérben a stresszhormonok szintjét valamint támogatja az immunrendszert, amely általában meggyengül a taratós stressz hatására, ezért fontos a napi C-vitaminpótlás.

C-vitaminban gazdag élelmiszerek pl.:citrusfélék, bogyós gyümölcsök, csipkebogyó, kivi, brokkoli, kelbimbó, káposzta, paprika, paradicsom, fekete ribizli, eper.

A stressz leküzdésében fontos ásványi anyagokAkárcsak a vitaminok, bizonyos ásványi anyagok is hatékonyan csökkenthetik a stressz okozta tüneteket és erősíthetik az idegrendszert, így ezeket is érdemes nagyobb mennyiségben fogyasztani nehezebb élethelyzetben.



Magnézium: stresszhelyzetben a magnézium nagy mennyiségben ürül ki a szervezetből, ami fokozza az ingerlékenységet és a szorongást, így érdemes figyelni a bevitelére.

Magnéziumban gazdag élelmiszerek pl.: banán, citrusfélék, körte, olajos magvak, bab, zabpehely.



Kalcium: az idegek megfelelő működéséhez legalább annyira szükség van a kalciumra, mint a magnéziumra és ez az ásványi anyag szintén nagymértékben ürül a szervezetből a stressz hatására, így a pótlása elengedhetetlen.

Kalciumban gazdag élelmiszerek pl.:tej és tejtermékek, hüvelyesek, leveles zöldfőzelékfélék, halkonzervek, fehérbab, szárított füge, szezámmag, mandula, tofu.



Stresszűző gyógynövényekBizonyos gyógynövények jótékonyan hatnak az idegrendszerre és a stressz által kiváltott tünetekre, így remek alternatívái lehetnek a feszültségoldó gyógyszereknek.Ginszeng: ez a kínai gyógynövény ún. „adaptogén" tulajdonságú, azaz képes alkalmazkodni a szervezet igényeihez. Stressz esetén megnyugtat, míg fáradtság esetén serkent.

Kamilla: a kamillából készült tea nyugtatja az idegeket és segít akkor is, ha a stressz miatt rosszul alszunk.



Citromfű: a citromfű szintén szelíd gyógymód a stressz leküzdésére, napi néhány csésze már hatásosan enyhítheti a belső feszültséget és nyugtalanságot.



Orbáncfű: ez a gyógynövény évszázadok óta ismert nyugtató hatásáról, sőt az egyik leghatékonyabb természetes antipedresszáns, amely eredményesen segíthet a stresszoldásban is.



Nap mint nap rengeteg inger ér minket, s ennek köszönhetően a negatív stresszt nagyon nehéz kiiktatnunk, ám a megfelelő étrend sokat segíthet abban, hogy felülkerekedjünk az ilyen élethelyzeteken is.