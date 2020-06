A sztár edzés előtti fotót posztolt az Instagram-oldalára. Hódi Pamela szexi feszülős szettben indult el sportolni, amelyből a hasa is kivillant.

Szakítása után még jobban rápörgött az edzésre Hódi Pamela, sok fotót és videót oszt meg a konditeremből, ahol keményen dolgozik a bikinialakért.

Legújabb fotóján is látszik, hogy jó úton halad, edzős szettjéből ugyanis kivillant lapos hasa.

Elképzelhető, hogy Pamela most már azért is sportol ennyit, mert talán újra összejönnek exével, Tóth Bencével? Több jel ugyanis erre utal...