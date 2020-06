Van, ahol a gyerekek a 16. születésnapjukon nem elégszenek meg egy luxusautónál kevesebbel, de olyan is akad, ahol már egy törött baba is kincsnek számít. Ez a hihetetlen mértékű különbség természetesen nem csupán az eltérő nevelésnek és a földrajzi elhelyezkedésnek köszönhető. Ott, ahol a fennmaradásért, az ételért dolgoznak, napról napra élnek, sok esetben maguk a gyerekek is dolgoznak, bizony a gyerekjáték az utolsó a fontossági sorrendben. De meglepő módon a gyerekek mégis boldogok, és körülményeik ellenére kiegyensúlyozottan nőnek fel. Természetesen az, hogy egy gyereknek sok játéka van és gondtalanul élhet, még nem jelenti automatikusan, hogy torzult értékrenddel rendelkezik. Sokan vannak közülük, akiknél bár ládákban állnak a holmik, mégis egy Lego vagy egy kis plüss a nagy kedvenc.

