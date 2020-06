Elmondása szerint a kifutókon érzi magát igazán magabiztosan, ott tudja igazán kibontakoztatni személyiségét. A rengeteg edzés mellett pedig az egészséges étkezésére is összpontosít. Bár többször is hangsúlyozta, hogy nem vékony, hanem sportos alakot szeretne. Ezért nem is számolgatja a kalóriákat, és életszemléletétől távol áll, hogy proteinport és táplálékkiegészítőket szedjen. Az asszony úgy véli, hogy tudni kell, mi a jó a szervezetünknek és lehetőleg biztos forrásból, frissen szerezzük be az élelmiszereket - írja a DailyMail.

Rengeteg férfi bombázza üzenetekkel, amelyekben randevúra hívják vagy pikáns üzenetekkel találkozik. Ám nem a vele egykorúaktól kapja mindezt, hanem elsősorban a huszonéves férfiaktól.

A férfiak mindig megbámulnak, de nem veszek róluk tudomást. Csak nevetek magamban, hogy elég idős vagyok ahhoz, hogy az anyjuk lehetnék."

- nyilatkozta Sheila.