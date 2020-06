A szív korát a szakértők egy speciális kockázati profil alapján mérik fel. Szervünk állapota a vérnyomástól, a dohányzáshoz való viszonytól, a diabétesztől és a testtömeg-indextől függ. A kutatás lényege, hogy a szakemberek felmérjék a különféle szívbetegségek kockázatát, és meg tudják előzni a problémákat.

"Ha egy 53 éves nő megtudja, hogy a szíve 75 éves, annak általában az az oka, hogy láncdohányos, és nem veszi komolyan a túl magas vérnyomást. De akár egy 45 éves férfinak is lehet 30 évvel idősebb szíve, mivel dohányzik és diabétesszel küzd. Egy ilyen esetben mindennél fontosabb, hogy ezek a páciensek életmódváltáson essenek át, megfelelően táplálkozzanak és rendszeresen mozogjanak" - nyilatkozta Dr. Tom Frieden, a U.S. Centers for Disease Control and Prevention elnöke.

Azonban azt is hozzátette, hogy szerencsére a szívünk képes arra, hogy megfiatalodjon. Életmódváltással pedig könnyedén elérhető mindez. A kulcs ehhez az egészséges vérnyomás, a normális koleszterinszint, a testmozgás, a dohányzásról való leszokás, a stressz csökkentése.