Valami furcsa dolog történik Katalin hercegné arcával – Elindultak a találgatások

kezelés Katalin hercegné ránc
Life.hu
2025.08.19.
A hercegné nem tudja elrejteni külsejének változását, hiszen mindenki árgus szemekkel figyeli. És bizony a rajongóknak feltűnt, hogy Katalin hercegné arca megváltozott, ennek eredményeképp pedig el is indultak a találgatások.

A hercegné kinézete mindig központi beszédtéma volt, külsejének változása pedig nem maradt észrevétlen. Most Katalin hercegné arca indított el találgatásokat, sokan úgy vélik ugyanis, hogy szokatlanul kisimult a nyáron készült fotóin.

Katalin hercegné arca találgatásokat indított el - Így nézett ki a hercegné 2024-ben
Katalin hercegné arca találgatásokat indított el - Így nézett ki a hercegné 2024-ben
Forrás: WireImage/Getty Images

Katalin hercegné arca találgatásokat indított el

Katalin hercegné mindig kifogástalan öltözékben jelenik meg a nyilvános eseményeken, stílusát sokan igyekeznek lemásolni, hiszen azt a klasszikus eleganciát képviseli, ami sosem megy ki a divatból. A folyamatos reflektorfény azonban azt is jelenti, hogy a rajongók minden apró változást észrevesznek a hercegnén, most Katalin hercegné arca került a középpontba. Sokan úgy vélik, hogy a hercegné túlságosan ránctalan, ezért elindultak a találgatások. Vajon kozmetikai kezelésen vett részt Katalin, vagy csak retusálják a fotókat?

Katalin hercegné arca 2024-ben és idén nyáron - A rajongók szerint határozottan ránctalanabb
Forrás: Getty Images

A rajongók úgy vélik, hogy a legutóbbi Photoshop-botránya után – amely egy anyák napján közzétett kép után robbant ki – nem kockáztatná a hercegné azt, hogy számítógéppel szerkesszék le róla a ráncokat, ezért aztán arra következtetnek, hogy Katalin hercegné botoxoltatott, vagy más kozmetikai kezelést végeztethetett, ezért olyan kisimult az arca. 

Össze is vetették az idén és tavaly nyáron készült képeit, amin látható, hogy Katalin hercegné ráncai finomodtak, ez azonban még mindig lehet egy ügyes sminkes munkája is. Abban azonban mindannyian egyetértenek, hogy a hercegné továbbra is tündököl.

