10 év börtönbüntetést kaphat a norvég trónörökös fia — 32 bűncselekmény, köztük 4 nemi erőszak elkövetésével vádolják

Marius Borg Høiby, akinek édesanyja Mette-Marit koronahercegnő, mostohaapja pedig Haakon koronaherceg, Norvégia leendő királynője és királya, várhatóan jövő év elején áll bíróság elé, és akár 10 év börtönbüntetésre is számíthat, ha bűnösnek találják a legsúlyosabb vádakban.

A norvég királyi család — A jobb szélen fenn Marius Borg Høiby

Forrás: NTB

Hiába a norvég királyi család tagja, Marius Borg Høiby nem számíthat különleges bánásmódra

A norvég koronahercegnő fiát többek között azzal vádolják, hogy 2018 és 2024 novembere között négy nőt megerőszakolt. Az állítólagos támadások mindegyike alvás közben, a nőkel való kölcsönös beleegyezésen alapuló közösülés után történt. Ezen kívül egy korábbi partnerrel szembeni családon belüli erőszakkal, illetve rendőri zaklatással és közlekedési szabálysértésekkel is vádolják a 28 éves férfit.

Høiby ügyvédje azt mondta: „Ügyfelünk tagadja a szexuális zaklatás minden vádját, valamint az erőszakkal kapcsolatos vádak többségét. A bíróság előtt részletesen beszámol az eseményekről.”

A hétfői vádemeléskor az államügyész azt mondta: „Ez az ügy nagyon súlyos. A közeli kapcsolatokban elkövetett nemi erőszak és erőszak nagyon súlyos cselekmények, amelyek tartós nyomokat hagyhatnak és életeket tehetnek tönkre”. Hozzátette, hogy Høiby státusza a királyi család tagjaként „nem jelenti azt, hogy enyhébb vagy szigorúbb bánásmódban részesülne, mint mások, akik hasonló bűncseleményeket követnek el”.

Az államügyész, aki állítólag az elmúlt másfél hónapot azzal töltötte, hogy azon tanakodott, vádat emelnek-e Høiby ellen, és ha igen, milyen vádakkal, azt mondta, hogy a tárgyalásra januárban kerülhet sor, és körülbelül hat hét alatt lezajlik. A vádiratban szereplő tételek maximális büntetése 10 év börtön.

Marius Borg Hoiby nem rendelkezik királyi címmel, és kívül esik a királyi öröklési vonalon. A norvég királyi udvar kijelentette: „A bíróságok feladata, hogy megvizsgálják ezt az ügyet és döntést hozzanak. Nincs további megjegyzésünk.”