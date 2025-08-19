Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Botox helyett életmódváltás: ezzel a trükkel alakult át teljesen egy hónap alatt egy brit nő

Northfoto - SWNS
diéta botox életmódváltás
Nagy Kata
2025.08.19.
A hozzáértők szerint nem mindig a kőkemény diéta a tökéletes test titka, sokkal inkább az életmódváltás: ezt támasztja alá annak a fiatal nőnek az esete is, aki egy hónap alatt teljesen átformálta a testét és az arcát egy meglepő trükkel.

Sosem találnád ki, melyik egyszerű élelmiszer a brit nő életmódváltásának titka. 

Janis Luize Rocha 9 kilót dobott le életmódváltással
Janis Luize Rocha 9 kilótól szabadult meg életmódváltással.
Forrás:  Northfoto 

Extrém életmódváltás: látványos eredmény 1 hónap után

Van az a fajta életmódváltás, amikor próbálsz minél kiegyensúlyozottabban, változatosabban táplálkozni és van, amikor az összes étkezésedet egyetlen élelmiszer köré építed. A brit Janis Luize Rocha úgy döntött, inkább az utóbbit próbálja ki, mivel bár évek óta próbált ki különféle diétákat, sosem volt látványos és igazán tartós az eredmény. Elhatározta hát, hogy valami radikálisabba kezd: a húsevő diétába

Hús mindenek felett

A 30 napos diéta során Janis semmi mást nem evett, csak húst, sót és vizet. Jól olvastad, csupán ennyit. Semmi szénhidrát, semmi cukor, csupán hús. A végeredmény pedig elképesztő: a 30 éves nő egyetlen hónap alatt 9 kilótól szabadult meg, a pattanásai teljesen elmúltak, a ráncai pedig úgy kisimultak, mintha botoxoltatott volna. Janis a sikereken felbuzdulva továbbra is tartja a diétát, azonban néhanapján megenged magának egy kis bűnözést: ilyenkor egy kis gyümölcsöt, vagy szénhidrátot is fogyaszt.

Janis Luize Rocha 9 kilót dobott le életmódváltással
Elképesztően látványos a változás.
Forrás:  Northfoto 

A brit nő napi 300 gramm húst eszik: általában vörös húst, de olykor vált csirkére, vagy sertéshúsra. Reggelire húst eszik egy kis tojással, majd ebédre csontlevest és egy kis grillezett húst, vacsorára pedig szintén levest. 

Janis Luize Rocha 9 kilót dobott le életmódváltással
Janisnek azóta sikerült teherbe esnie. 
Forrás:  Northfoto 

Állítása szerint mióta ezt a diétát tartja, kevésbé fúvódik fel és már nem törnek rá falási rohamok sem. Sőt, legnagyobb sikereként azt könyveli el, hogy az évek óta tartó sikertelen próbálkozások után végre sikerült teherbe esnie. Most 23 hetes és még mindig tartja a diétát, de már kevésbé szigorúan, hogy biztosítsa ezzel a gyermeke egészséges fejlődését. 

Ezzel a diétával fogyott le 30 kilót szülése után Kim Kardashian

Be kell lássuk, hogy még a mai napig nem értjük pontosan, hogyan lett híresség a Kardashianokból, de ha egy dologban biztosak vagyunk az az, hogy bármelyikük alakját örömmel elfogadnánk., Ha testcseréről nincs is szó, íme Kim Kardashian diétája, amivel egy lépéssel közelebb kerülhetsz a hőn áhított beach bodyhoz.

Mi az a "gut reset" diéta? Tényleg újraéledhetsz tőle?

Újraindítanád az emésztésed? Itt egy diéta, amitől állítólag új ember leszel. De vajon a bélflórád is így gondolja?

Öltözd magad soványra: ezek a ruhák mutatnak karcsúbbnak

Az alakformálásnak nem csupán a diéta és testmozgás az eszköze. Egy-egy jól megválasztott ruhadarabbal öltözködés is a karcsú vonalak szolgálatába állhat.

 


 

