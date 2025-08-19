Botox helyett életmódváltás: ezzel a trükkel alakult át teljesen egy hónap alatt egy brit nő

Sosem találnád ki, melyik egyszerű élelmiszer a brit nő életmódváltásának titka.

Janis Luize Rocha 9 kilótól szabadult meg életmódváltással.

Forrás: Northfoto

Extrém életmódváltás: látványos eredmény 1 hónap után

Van az a fajta életmódváltás, amikor próbálsz minél kiegyensúlyozottabban, változatosabban táplálkozni és van, amikor az összes étkezésedet egyetlen élelmiszer köré építed. A brit Janis Luize Rocha úgy döntött, inkább az utóbbit próbálja ki, mivel bár évek óta próbált ki különféle diétákat, sosem volt látványos és igazán tartós az eredmény. Elhatározta hát, hogy valami radikálisabba kezd: a húsevő diétába.

Hús mindenek felett

A 30 napos diéta során Janis semmi mást nem evett, csak húst, sót és vizet. Jól olvastad, csupán ennyit. Semmi szénhidrát, semmi cukor, csupán hús. A végeredmény pedig elképesztő: a 30 éves nő egyetlen hónap alatt 9 kilótól szabadult meg, a pattanásai teljesen elmúltak, a ráncai pedig úgy kisimultak, mintha botoxoltatott volna. Janis a sikereken felbuzdulva továbbra is tartja a diétát, azonban néhanapján megenged magának egy kis bűnözést: ilyenkor egy kis gyümölcsöt, vagy szénhidrátot is fogyaszt.

Elképesztően látványos a változás.

Forrás: Northfoto

A brit nő napi 300 gramm húst eszik: általában vörös húst, de olykor vált csirkére, vagy sertéshúsra. Reggelire húst eszik egy kis tojással, majd ebédre csontlevest és egy kis grillezett húst, vacsorára pedig szintén levest.

Janisnek azóta sikerült teherbe esnie.

Forrás: Northfoto

Állítása szerint mióta ezt a diétát tartja, kevésbé fúvódik fel és már nem törnek rá falási rohamok sem. Sőt, legnagyobb sikereként azt könyveli el, hogy az évek óta tartó sikertelen próbálkozások után végre sikerült teherbe esnie. Most 23 hetes és még mindig tartja a diétát, de már kevésbé szigorúan, hogy biztosítsa ezzel a gyermeke egészséges fejlődését.