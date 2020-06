"Minden héten felhívom legalább egyszer, és amikor legutóbb beszéltünk, elárulta, már nagyon szenved attól, hogy nem látogathatják a szerettei, a barátai. Most először mondott nekem olyat, hogy hiányzom neki, amitől bevallom, meghatódtam" – mondta el a Blikknek Jordán Tamás, és hozzátette, neki is hiányoznak a személyes találkozások, hiszen korábban hetente legalább egyszer mindig felkereste a színésznőt. "Remélem, hamarosan újra meglátogathatom, de az egészsége érdekében meghozott óvintézkedésekhez akkor is tartom majd magam" - nyilatozta.

"Annyit elmondhatok, hogy Mari egészségi állapota változatlan. Gyengécskének érzi magát, ezért nem is nagyon hagyja el a nappaliszobát, de nem történt semmi, ami miatt különösebben aggódni kellene érte. Az időjárási frontokat nehezen viseli, de semmiben sem szenved hiányt. Gondozói váltásban vigyáznak rá" – fűzte hozzá.