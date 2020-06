Akadnak olyan világsztárok, akik annyira jóba lettek azokkal az állatokkal, amelyekkel együtt dolgoztak egy-egy filmük során, hogy a forgatás után is együtt maradtak.

1. Trónok harca: Sophie Turner és Zunni

A világhírű sorozat első évadában ismerkedhettünk meg azokkal a kutyákkal, amelyek a Stark-család rémfarkasait alakították. A kölyökként sztárrá váló négylábúak azonban a sorozat forgatási ideje alatt nem csak felcseperedtek, hanem jó kapcsolatba is kerültek a színészekkel. Ezek után nem meglepő, hogy Sophie Turner örökbe fogadta Zunnit, aki Sansa rémfarkasát, Lady-t játszotta. Sőt, a híres színésznő további két északi kutyust is magához vett, így már saját falkával rendelkezik. Zunni azonban sajnos már nem él, 2017-ben egy súlyos betegség következtében elhunyt. 11 éves volt.

2. Legenda vagyok: Will Smith és Abbey

A posztapokaliptikus film forgatása során Will Smith annyira beleszeretett a Samet megformáló Abbey-be, hogy a közös munka végére elválaszthatatlanok lettek. Valószínűleg mindenki emlékszik arra a szívfacsaró jelenetre, mikor a színésznek végeznie kellett hű társával, hiszen ő is fertőzött lett egy mutáns által. A német juhászkutya szintén látványosan kötődött a sztárhoz, így nem kellett gondolkodni azon, ki legyen az új gazdája. Abbey azóta már 14 éves, és köszöni szépen, nagyon jól van.

3. A galaxis őrzői - James Gunn és Oreo

A 2014-es A galaxis őrzői film sokak kedvence lett, de nem csak a film váltott ki rajongást, hanem a szereplők között is kialakult egy-egy különleges kapcsolat . Noha az a mosómedve, amelyről Rocket Raccoont mintázták, nem szerepelt a filmben, James Gunn így is teljesen beleesett. A híresség boldogan fogadta örökbe, sőt, a film premierjére is Oreóval a vállán érkezett.

4. Piszkos pénz: Tom Hardy és Rocco

Tom Hardy eleve nagy állatbarát hírében állt, így kifejezetten örült, mikor megtudta, hogy kutyákkal fog forgatni - nem is eggyel. Ugyanis 5 pitbull kölyök alakította a produkcióban szereplő Roccót, akik közül az egyikkel nagyon egymásra hangolódtak. A színész egyszer megkérdezte az idomárukat, hogy nem vihetné-e haza egy éjszakára az egyik kiskutyát, aki aztán egyre gyakrabban éjszakázott Tomnál. A vége pedig nem meglepő módon az lett, hogy a világsztár megtartotta a kölyköt.

5. A tehetség: Chris Evans és Dodger

A tehetség című film forgatásán szeretett bele Chris Evans abba a kutyába, amellyel egy menhelyen találkoztak. A híresség azt mesélte, hogy az utolsó jelenetet egy menhelyen forgatták, ő pedig mit sem sejtve besétált a kutyusok közé, ott pillantotta meg Dodgert. Elmondása szerint a többi kutyussal ellentétben nagyon fegyelmezetten ült, pedig látszott rajta, hogy semmi mást nem szeretne, csak kijönni a ketrecéből. Dodger azóta is számtalanszor felbukkant a sztár közösségi oldalán.

Forrás: Bright Side