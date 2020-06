Köllő Babett nem elégedett az alakjával, de azért annyira biztosan nem is szégyelli, ha megmutatta követőinek meztelen hasát. Tény: nincs is miért szégyenkeznie, egy deka felesleg nincs rajta, izmai szépen kidolgozottak, ahogy ezt rajongói meg is jegyezték az Instagramon.