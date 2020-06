A hiperaktivitás nem betegség, hanem állapot. Tüneteiről, lehetséges okairól és a konzervatív kezelési lehetőségekről előző cikkünkben már írtunk, sőt érintettük azt is, hogy egyes kutatások szerint az étkezésünk is felelős lehet az ADHD kialakulásáért.



Igaz vagy hamis?Míg egyes szakemberek nemzetközi kutatásokkal támasztják alá, hogy a túlságosan is feldolgozott élelmiszerek, adalékanyagok, színezékek és ízfokozók nagyban hozzájárulnak a modern kor pszichés zavaraihoz (skizofrénia, depresszió, autizmus, hiperaktivitás stb.) addig más orvosok csak legyintenek, s azt állítják, minderre nincs kellő bizonyíték. De akkor mi az igazság? Mit csináljon a szülő, aki a legjobbat akarja a gyermekének? Hiszen az egyik orvos viselkedésterápiát és gyógyszeres kezelést javasol, míg a másik azzal kecsegtet, hogy már az étrend megváltoztatása is eredményt hozhat. Mivel a téma nagyon megosztó és nincs egy, az orvosi körökben is mindenki által elfogadott vélemény, így a szülő kissé magára marad, s a döntést neki kell meghoznia, hogy kiben bízik.



Mi az, amit tehet a szülő?Az első és legfontosabb, hogy ha azt érzi a szülő, hogy a gyermeke furcsán viselkedik, akkor vigye szakemberhez, hiszen nagyon nehéz laikusként megállapítani, hogy a csemete csupán rendkívül mozgékony és eleven vagy valóban hiperaktív. Ám, hogy az orvos által javasolt terápiát elfogadja-e avagy a konzervatív kezelés mellett megpróbálkozik az étrend változtatásával is,arról már egyénileg lehet dönteni. Bár sok orvos nem ért egyet azzal, hogy az étkezés befolyásolja a hiperaktivitást, a hasznos tápanyagokban gazdag ételek tudatos fogyasztása és az állítólagosan káros anyagok kerülése senkinek sem árthat, így egy próbát megérhet.



Problémás ételek

Finomított cukor

Egyes szakemberek szerint a finomított cukor nagyban hozzájárul a hiperaktivitás tüneteinek kialakulásához, mivel a fogyasztásakor a vércukorszint hirtelen megugrik, majd lecsökken, amely egyeseknél izgatottságot, nyugtalanságot, agresszivitást, hiperaktivitást és egyéb viselkedési zavarokat okozhat.



Allergének

Számos kutatás született azzal kapcsolatban, hogy az ételallergia és a hiperaktivitás között összefüggés figyelhető meg. Ilyen a búza, a tehéntej és tejtermékek és a tojás. Bár minden kételyt kizáróan nem bizonyították ezt a felvetést, talán érdemes csökkenteni a finomított pékáruk és tejtermékek fogyasztását az érintettek körében.



Adalékanyagok

A hiperaktivitás a XX. század betegsége, így nem véletlenül merült fel egyes szakemberekben, hogy a modern élelmiszerek is felelősek lehetnek érte. Az USA-ban már a '70-es évektől folyamatosan végeztek kísérleteket ezzel kapcsolatban, és arra a következtetésre jutottak, hogy valóban lehet összefüggés az élelmiszeradalékok és a gyermekek viselkedése között.

Érdemes tehát inkább a friss, feldolgozatlan élelmiszereket választani és kerülni a különféle színezékekben, ízfokozókban és tartósítókban gazdag, feldolgozott ételeket. Különösen érdemes figyelni a következőkre: E102 (tartrazin), E110 (gelborange), E127 (eritrozin), E219 (benzoesav sói), E210, E320, E321, MSG (nátrium-glutamát). A chipsek, kekszek, különféle rágcsálnivalók és édességek valamint az üdítők sok esetben tartalmazzák ezeket az anyagokat, így nem árt figyelni a gyerekek kedvenceire sem.



A problémás ételek mellett természetes vannak olyan élelmiszerek is, amelyek kifejezetten támogatják az idegrendszer működését és egyes kutatások szerint felvehetik a harcot a hiperaktivitással. Következő cikkünkben ezeket mutatjuk be.