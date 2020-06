A szoptatás nem egyszerű dolog. Persze akad olyan is, amikor megy, mint a karikacsapás, ám az esetek többségében vannak kisebb-nagyobb fennakadások és nehezítő tényezők, amelyek akár az anyatej elapadásához is vezethetnek. A legjobb módszerről, szoptatási pozíciókról érdemes konzultálni a gyerekorvossal vagy a védőnővel, s ha még mindig nem sikerül, akkor egy laktációs tanácsadóval is.

Az édesanya azonban maga is sokat tehet a tejmennyiség gyarapítása érdekében például megfelelő táplálkozással.



A tej mennyisége és minőségeAhhoz, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű anyatej termelődjön, az édesanyának érdemes odafigyelnie a kiegyensúlyozott étkezésre és a bőséges folyadékbevitelre. Az első hónapokban - ideális esetben – 500-800 ml anyatej termelődik, amihez arra van szükség, hogy a kismama napi 2-3 liter folyadékot, lehetőleg vizet, fogyasszon.

A szoptatás - nagyjából - napi 500 többletkalóriát igényel, amelyet jó minőségű táplálékokkal érdemes biztosítani. Az anya étrendje a tej fehérje, tejcukor és zsírtartalmára nincs hatással, ám ha az elfogyasztott ételek vitaminokban és ásványi anyagokban szegényebbek, úgy ezek az anya szervezetéből kerülnek elvonásra.



Miből ajánlatos többet fogyasztani?A szoptatás alatt érdemes olyan élelmiszereket választani, amelyek biztosítják a megnövekedett vitamin- és ásványianyag-bevitelt, azaz megfelelő mennyiségben tartalmaznak A-, B 2 -, B 6 -, B 12 -, C- és D-vitamint, valamint cinket, folsavat, foszfort, kalciumot, magnéziumot, jódot.



Tejtermékek

A szoptató nők szervezete a szokásosnál kevesebb kalciumot választ ki, ezért érdemes naponta 2-3 alkalommal tejterméket enni. Ez lehet tej, joghurt, kefir, túró, sajt, tejszín, tejföl, utóbbiak pedig nem csak kalciumot, de A- és D-vitamint is tartalmaznak.



Szénhidrátok

A szoptatós étrend egyik alappillérét a megfelelő minőségű szénhidrátok alkotják, ám itt is ajánlatos az egészséges, teljes kiőrlésű változatokat választani, ezek ugyanis B-vitaminokat, magnéziumot és szelént is tartalmaznak. Napi két szelettel több teljes kiőrlésű, magos, korpás kenyér vagy dupla adag a reggeli müzliből már fedetheti ezeket az igényeket.

Zöldségek, gyümölcsök

Zöldségből, gyümölcsből, sőt főzelékfélékből is érdemes ilyenkor többet fogyasztani. A piros és narancssárga zöldségek és gyümölcsök például segítenek, hogy a szervezet hozzájusson a megfelelő mennyiségű A- és C-vitaminhoz valamint foláthoz.

Húsok

Fehérjéből naponta 15-20g-ot érdemes bevinni a szervezetbe, így jó, ha a különféle húsok is szerepelnek a szoptatós anya étrendjében. A napi 1-2 adag hús lehet sovány csirke, marha vagy disznó, de a lazac, tonhal, tőkehal vagy szardínia is remek választás, ráadásul a zsíros húsú halak D-vitamint és ómega zsírsavakat is tartalmaznak, míg a vörös húsok kiváló cinkforrások.



A szoptatós anyuka étrendjét tehát zömmel a friss zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, sovány húsok, a teljes kiőrlésű lisztből készült élelmiszerek, a halak alkossák, hiszen ezek biztosítják a megfelelő vitamin és ásványianyag-mennyiséget a szoptatás ideje alatt.