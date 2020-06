A fiatal modell anno hirtelen bontotta fel jegyességét vőlegényével, és nem sokkal később már egy másik férfi oldalán találta meg a boldogságot. Úgy tűnik, a kapcsolatuk Frohner Ferenc fodrásszal nagyon is komoly. Rebeka arról is beszélt már, hogy a házasság is szóba jött közöttük.

A páros most gyakorolhatta a pózolást a nagy napra, ugyanis menyasszonyként és vőlegényként fotózták le őket egy esküvői magazin részére.