Medveczky Ilona még a '70-es években ismerte meg a neves focistát, aki Spanyolország legendás játékosa volt. A táncművész egy partyn találkozott vele, ahol a fiatal sztársportoló azonnal beleszeretett a csinos nőbe, és hatalmas hévvel kezdett neki udvarolni, noha bárkit megkaphatott volna, hiszen imádták a nők.

„Szinte állandó vendég voltam nála. Fizette a repülőjegyemet, a szállásomat, úriember volt. Egyszer elveszett a kofferem, szó nélkül mindent megvett nekem, amire szükségem volt. Volt, hogy a szállodatulajdonos feleségének nercbundáját vette meg, nehogy megfázzak. Elhalmozott drága ajándékokkal, rám akart íratni egy házat, ékszert, órát vett nekem, saját pezsgőt, bronzszobrot készíttetett, alig tudtam hazahozni a sok ajándékot. Egy részét az akkori nagykövettel küldte utánam" - mesélte Ilona a Blikknek.

Ám a művésznő mégsem szeretett volna a felesége lenni, mert azt mondja, ha nem kapta meg, amit akart, agresszív lett. A focista Ilona családjának is könyörgött, vegyék rá a nőt, hogy menjen hozzá, de hiába.

„Könyörgött, hogy legyek a felesége. Megkérte a kezem, de nemet mondtam. Édesanyámat kérlelte, majd az akkori páromat is, hogy menjek hozzá, de nem akartam. László számára az élet csak a foci volt, a nők és a mulatozás, én pedig nem erre vágytam. Amikor nemet mondtam, betört a kezével egy üvegajtót. Sokszor volt ingerült, ha megsértődött. Hatalmas cirkuszokat csinált, majd térden állva könyörgött. Az üvegajtós eset után száz vörös rózsával kért bocsánatot, amit meg is kapott. Imádata határtalan volt, de a szívemet sosem kapta meg igazán" – vallotta be a táncművész.

Ám jóban maradtak a focista halálig, a szerelemből barátság lett. Sőt Ilona és Kubala László felesége, Anna is közel álltak egymáshoz.