Az 1930-1960-as évek legfelkapottabb fodrásza 1911. május 11-én született Londonban, méghozzá Raimondo Pietro Carlo Bessone néven. Eredetileg apja borbélyüzletben dolgozott, ahol szakáll és bajusznyírással foglalkozott. Első saját szalonját Mayfairben alapította, amelyet számos üzletnyitás követett több nagyvárosban is, megalkotva így a - manapság olyan divatos, ám akkor még nem igazán ismert – fodrász üzletlánc fogalmát.

Az ő szalonjaiba nem csupán hajat vágatni jártak a nők, sokkal inkább egy életérzést megtapasztalni, olyan környezetben, ahol az aranyozott tükrök és a szikrázó csillárok között pezsgőt kortyolhattak.

A maga korában Bessone kifejezetten különcnek és újítónak számított a fodrásztársadalomban, hiszen szívesen használt szokatlan színeket a hajfestésnél (pink vagy lila) és azt vallotta, hogy 20 év felett minden nőnek előnyösebb a rövid frizura. Nem is csoda, hogy hamar a hírességek közkedvelt hajszobrászává vált, népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ő volt az első fodrász, aki saját műsort kapott a televízióban.

A kifogástalan precíziós vágásairól híres mester 1954-ben mutatta be az „itt egy kicsi - ott egy kicsi" felesleges rész levágása technikáját a tévében, ami angolul így hangzott: „teasy-weasy bit here and a teasy-weasy bit there", s ezzel megszületett Mr. Teasy-Weasy.



Raymond Bessone megkerülhetetlen állomás a modern hajvágáshoz vezető úton. Az ő nevéhez fűződik a bouffant frizura, a luxusszalon és a sztárfodrász fogalma is. Apja borbélyüzletéből indult, mégis üzletláncot épített és olyan hírességek kerültek ki a keze alól, mint Vidal Sassoon.