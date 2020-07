VirsliA feldolgozott húskészítmények, mint például a virsli vagy a felvágottak egyáltalán nem olyan egészségesek, mint ahogy az elsőre gondoljuk. Ezek a termékek rengeteg sót tartalmaznak és megkötik szervezetünkben a vizet. Magas nátriumtartalmuk mellett tele vannak ízfokozó aromákkal, egyes készítmények glükózszirupot és karamellt is tartalmaznak. Mivel a valódi hús helyett bőrkét, csontokat és húsnyesedéket darálnak bele, zsírtartalmuk pedig magas, nem túl jó választás, ha egészséges, diétás étrendre váltunk. Nem kell mindenáron lemondanod a magas hústartalmú felvágottakról vagy virslikről, viszont egy dologra figyelj: legalább 80% legyen a kiválasztott termék hústartalma. A virsli kitűnő választás lehet salátához vagy főzelékhez, a felvágottak pedig nemcsak a salátákhoz passzolnak, de teljes kiőrlésű szendvicsbe is tehetők.

Puffasztott rizsBár a pufirizsnek alacsony a zsír-és cukortartalma, viszonylag sok benne a kalória és a só. Egy szelet puffasztott rizsben körülbelül 35 kalória és 30-70 mg nátrium van. A puffasztott rizs tápártéke nem túl magas, és mivel gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, hamar éhes lesz az ember utána. Ha szereted ropogtatni, válassz teljes kiőrlésű, barnarizsből készültet, vagy puffasztott kukorica szeletet. Ha mégis biztosra akarsz menni, ropogtass inkább korpás kekszet, ami kitűnő választás uzsonnára és tízóraira is néhány szelet almával vagy idény gyümölccsel.

Joghurt és müzliA bolti gyümölcs joghurtok az esetek többségében cukorsziruppal, színezékek és ízesítők hozzáadásával készülnek. Ennek köszönhetik friss, finom ízüket, és ezeket eszegetve olyan érzésünk van, mintha valódi friss gyümölcsből készültek volna. A mesterséges adalékok és a hozzáadott cukor miatt a joghurt kalóriaértéke akár meg is duplázódhat, így érdemes a vásárlás előtt végigolvasni a termék címkéjét. A light felirat is becsapós, ugyanis a joghurtitalok esetében ez a csökkentett zsírtartalmat mutatja. Ha biztosra akarsz menni, válassz zsírszegény, natúr joghurtot vagy kefirt, amit otthon kedved szerint ízesíthetsz gyümölccsel vagy gyümölcspéppel.

A boltban kapható müzliknek szintén az a legnagyobb hátránya, hogy rengeteg cukrot tartalmaznak. A legtöbb előre csomagolt müzli 100 grammonként körülbelül 20 gramm cukrot tartalmaz, ami egy felnőtt ember egész napi cukorbevitele. Gondold el, ha már reggel elfogyasztod a müzlidet, mondjuk egy pohár gyümölcsjoghurttal, nap végére mennyi felesleges cukorral terheled a szervezeted. A müzli fogyasztás mellett is vannak azért érvek bőven: elősegítik az emésztést, sok ásványi anyagot tartalmaznak, de nem szabad elfelejteni, hogy a müzliszelet nem egy low carb étel, hanem gyors energiapótlékul szolgál.

SajtokÁltalános tény, hogy minél keményebb egy sajt, annál magasabb a zsírtartalma. Épp ezért, nem árt vigyázni velük, ráadásul a sajtkészítmények sokszor mesterséges anyagokkal, ízfokozókkal és növényi zsiradékokkal dúsítottak, amelyek sok esetben hizlalóak. A sajtok ettől függetlenül fontosak: szuper fehérjeforrások, azonban ha fogyni szeretnél, a zsírosabb fajták helyett részesítsd előnyben a sovány sajtokat. A trappista és az edami sajt kifejezetten a zsírok fajták közé sorolhatók, így ha biztosra akarsz menni, válaszd a light és sovány feliratú sajtokat.