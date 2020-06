Az esős időszak után nagyon várta már az igazi nyarat Som-Balogh Edina. A jó idő beköszöntével ki is feküdt napozni, ahol egy szexi bikinis szelfit lőtt magáról.

A Barátok Közt egykori sztárja a két kisgyerek mellett is igyekszik bombaformába tartani magát, renegetg edz és egészségesen étkezik, amit nem is szégyell megmutatni. Legújabb képéhez is sorra érkeztek a dicsérő kommentek, sokaknak nagyon tetszett a barackszínű fürdőruci.

Végre napsütés! Amúgy pont 10 percig hagytak a gyerekek...

írta viccesen bejegyzéséhez.